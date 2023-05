Kat Plzně ve finále LM! Precizní Inter, rival zase bez gólu i uhlídaný klenot

Hráči Interu se radují z postupu do finále Ligy mistrů • Reuters

Inter předvedl takticky precizní výkon. Městského rivala z AC nepustil do zápasu a bedlivě střežil dvoubrankový náskok z úvodní partie. Našlapané San Siro se těšilo na dramatickou bitvu plnou branek, což modročerné barvy od úvodního hvizdu nedovolily.

Milánské AC, jež po zisku mistrovského titulu prožilo i fantastické obrození na půdě Ligy mistrů, kde chybělo v letech 2014 – 2021, mocně toužilo sejmout největšího rivala. Při největší snaze se ale naplno projevily herní limity, které celek souží.

Už třetí derby skončilo AC bez vstřelené branky, Inter má svého soupeře dokonale načteného. Bolestně schází větší výběr do ofenzivy – na hrot trenérovi Stefanu Piolimu zbyl pouze Olivier Giroud, kouč neměl kým nevýrazný útok posílit. Zlatan Ibrahimovic je dlouhodobě zraněný a Divock Origi se potýká s výrazným poklesem formy.

„Rossoneri“ sázeli na návrat křídelníka Rafaela Leaa. Portugalský klenot vyléčil svalové zranění, dostal se ale pouze k jedinému vážnému momentu. V první půli se typicky prosadil po levém křídle, levačkou ale kroutil balon mimo bránu. „Projevilo se, že nastoupil po zranění, nebylo to od něj úplně ono,“ souhlasil ve studiu stanice Premier Sport 2 Miroslav Jirkal, fotbalový expert a trenér.

Výhru v Lize mistrů v dresu AC ochutnal na jaře 2007 Marek Jankulovski, jemuž se ztracené semifinále jeho bývalého klubu hodnotilo velmi těžko. „Giroud byl vepředu osamocený, scházela mu podpora od ostatních hráčů. Hlavně ve druhé půli AC nemělo žádné možnosti,“ prohlásil ve studiu legendární obránce.

Naopak Inter si počkal na klíčový moment, k němuž došlo v závěrečné čtvrthodině. Kapitán Lautaro Martínez po rychlé kombinaci ve vápně narval balon k tyči a definitivně nasměroval svůj tým do finále. „Bylo to v situaci pět na tři, ale obrana to odehrála špatně. Došlo k situaci, kdy bylo pět hráčů AC mimo a Lautaro mohl zakončit,“ všiml si Jirkal

Mužstvo, které si v základní skupině poradilo i s Viktorií Plzeň (2:0 a 4:0), ušlo ohromný kus cesty a stalo se překvapivým finalistou. V podzimních predikcích platil Inter za celek, který vypadal v konkurenci Bayernu a Barcelony „hratelně“. Opak je pravdou, italský celek si proklestil cestu až do závěrečného klání v Istanbulu. Fanoušci v sekci pro „nerazzuri“ radostí skoro zbořili stařičké San Siro, na němž nastupují oba milánské celky.

Boj o prvenství v nejprestižnější evropské soutěži ochutná Inter po dlouhých třinácti letech, kdy Ligu mistrů pod taktovkou José Mourinha vyhrál.