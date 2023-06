Calhanoglu chce být první turecký vítěz LM. Předvede opět orlí tanec?

Turecko? Země, kde se fotbalem dýchá. O to překvapivější je skutečnost, že ještě žádný Turek v historii nevyhrál nejprestižnější klubovou trofej světa. Třikrát už byli následovníci Osmanské říše blízko, ale Yildiray Bastürk (2002 s Leverkusenem), Hamit Altintop (2010 s Bayernem Mnichov) ani Nuri Sahin (2013 s Dortmundem) jako finalisté neuspěli. Čtvrtý pokus má Calhanoglu a věří, že „prokletí“ zlomí.

„Mám sen, který pronásleduji od chvíle, co jsem se dozvěděl, že finále bude v Istanbulu. Náročná cesta do finále se podařila, teď uvidíme, co se stane. Být prvním Turkem, který vyhraje Ligu mistrů, by pro mě byla veliká čest,“ řekl kapitán turecké reprezentace.

Calhanoglu se přitom narodil v německém Mannheimu tureckým rodičům, profesionální kariéru rozjel v provinčním Karlsruhe, odkud se přes Hamburk, Leverkusen a AC Milán dostal až do druhého milánského velkoklubu. Jeho manželkou se stala Sinen Gündogdu, kterou si vzal v roce 2017. V Turecku se hned po jejich svatbě stalo populárním video, kde Calhanoglu na veselce tančí za asistence své manželky národní tanec zeybek, což v překladu znamená orlí tanec.

Bude tedy zeybek na programu po utkání v případě triumfu v Champions League? „Nejdřív si to se City rozdáme ve finále a pak uvidíme, co se stane,“ pronesl v žertu Calhanoglu.

Byť nikdy nežil ani nehrál na klubové úrovni v Turecku, je dnes považován za největší tureckou hvězdu kopané. Zemi svých rodičů přitom reprezentoval poctivě od kategorie do 16 let. Podhrotový tvůrce hry, který umí jedovatě zakroutit kdejaký přímý kop, v únoru příštího roku oslaví třicáté narozeniny. Tohle může být první a zároveň poslední šance, jak se skrze Ligu mistrů navždy zapsat do sportovních dějin země, kterou reprezentuje.

„Jsem hrdý a šťastný, že píšeme další kapitolu historie Interu zrovna v Turecku. Respektujeme sílu City, ale máme také dobrý tým, což jsme dokázali v play off, “ řekl Calhanoglu po jednom z tréninků před odletem do turecké metropole a připomněl, že i na straně Citizens je turecká stopa.

„Turecko má svého bratra i na druhé straně. S Ilkayem Gündoganem jsem teď v poslední době sice ještě nemluvil, ale je to také Turek. Sice reprezentuje Německo, ale v srdci zůstal Turkem. Takže toto finále budou hrát vlastně dva Turci. Doufám, že to bude dobré finále a zvítězí ten lepší z nás.“

Oba hráči toho mají více společného. Narodili se v Německu tureckým přistěhovalcům, a i když záložník Citizens odjakživa reprezentuje Německo, je i díky svým politicko-společenským postojům v Turecku populární, na což upozorňuje i trenér Interu Simone Inzaghi. „Turečtí fanoušci budou podle mého rozděleni. Někteří budou více přát Hakanovi, jiná zase Ilkayovi.“

Přesto se dá čekat, že v srdcích domorodců bude výše Calhanoglu jako kapitán turecké reprezentace.

Turecko však není jedinou zemí, která se může radovat z premiérového úspěchu svého fotbalisty ve finále Ligy mistrů. Dosud ceněný pohár nad hlavu zvedli hráči z celkem 52 zemí světa. Svého vítěze mají dokonce v San Marinu, Trinidadu a Tobago či v Zimbabwe. Naopak nejčastěji se mohli radovat Španělé, Ligu mistrů a její starší sestřičky vyhrálo celkem 77 kouzelníků největší země Pyrenejského poloostrova.

Kdo ještě čeká na prvního vítěze?

Kromě Turecka v případě triumfu Interu bude slavit i další kvartet zemí premiérového vítěze. Milan Škriniar (Slovensko), Henrik Mchitarjan (Arménie), Samir Handanovič (Slovinsko) a Kristjan Asllani (Albánie) se mohou také zapsat do historie. Stačí k tomu „jen“ porazit favorita z Manchesteru.

Zajímavý závěr italského angažmá to může být zejména pro Milana Škriniara. Slovenský obránce má po sezoně namířeno do Paříže. Jeho více než pravděpodobný konec v Interu přitom vyvolal různé emoce. Posledních několik měsíců byl Škriniar mimo hru kvůli poranění zad, na finále Ligy mistrů by však teoreticky mohl být připraven, aby pomohl svému současnému chlebodárci k vytouženému vavřínu.

Země s největším počtem hráčů na trůnu Ligy mistrů: