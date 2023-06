Jak City došli do ráje. Guardiola na kolenou, hrdina hrál tužku. A Lukaku...

De Bruyne to zkoušel, ale nešlo pokračovat • Reuters

Istanbul je pro Angličany město zaslíbené. Osmnáct let po triumfu Liverpoolu si zde „ušatý pohár“ vybojoval i Manchester City díky výhře 1:0 nad Interem . Premiérovému zisku trofeje pro vítěze Ligy mistrů přihlížel i sám majitel „Citizens“, šejk Mansour. Pep Guardiola se stal prvním trenérem, který dvakrát vyhrál treble. „Jsem plný emocí. Je to splněný sen. Zasloužili jsme si to,“ plakal štěstím střelec jediné branky, Rodri. Pojdťe si projít emoce nabitého finále.

K čemu ohňostroje?!

Tifosi Interu zaplnili své sektory již hodinu a půl před výkopem a ihned spustili chorály. Do hlediště zavítal rovněž i majitel City, Šejk Mansour. Ten se na svůj klub přišel osobně podívat poprvé po 13 letech.

Jak je již tradicí, po rozcvičce přišly na řadu ohňostroje a hudební vystoupení. O to se postarali švédský DJ Alesso společně s brazilskou zpěvačkou Anittou a nigerijským zpěvákem Burna Boyem.

Jenže třeba fotbalové legendě, Marcu van Bastenovi, se tato novodobá součást velkých finále vůbec nelíbí a Nizozemec to dal jasně najevo. „K čemu to je? A když už se to tedy dělá, tak proč ne před rozcvičením? Hráči stojí v tunelu a zbytečně čekají. Dnešek má být o fotbale. Je to směšné,“ zlobil se trojnásobný vítěz Zlatého míče.

Guardiola uklidňoval, pak přišla rána

Nerazzurri svého soupeře poněkud zaskočili agresivním presinkem. Na City byla patrná nervozita, která kulminovala v 28. minutě, kdy Ederson již podruhé v utkání špatně rozehrál a Nicoló Barella se jej zdálky pokusil nachytat. Neúspěšně.

„Klid, klid,“ dirigoval hned Pep Guardiola své svěřence. Ti si okamžitě vytvořili tlak a předváděli nejlepší pasáž hry za celé utkání. Ukončil ji však nešťastník Kevin De Bruyne, jenž musel pro svalové zranění deset minut před koncem půle z finále odstoupit. To se mu přihodilo i před dvěma lety proti Chelsea, kdy jej ze hry vyřadil faul Antonia Rüdigera. Nejlepší nahrávač v letošní sezoně Ligy mistrů byl naprosto zničený.

Zraněný Kevin De Bruyne • Foto ČTK / AP / Francisco Seco

Guardiola na kolenou

S postupujícím časem rostly naděje Italů na senzační výsledek. Po příchodu Romela Lukaka v 57. minutě si fanoušci slibovali, že Belgičan utkání rozhodne a napíše velký příběh. Hned o minutu později mu však odmítl při svém nájezdu z boku přihrát kolega Lautaro Martínez, jehož zakončení vychytal Ederson. V tu chvíli se ocitl Pep Guardiola na kolenou a pouze děkoval svému brazilskému brankáři.

Obří nervy Pepa Guardioly ve finále Ligy mistrů • Foto Repro Twitter.com

První branku finále tak vstřelil až na druhé straně Rodri, jenž si našel odražený míč na vápně a spolehlivě jej uklidil do sítě. Inter mohl vzápětí srovnat, ale Federico Dimarco trefil hlavou nejprve jen břevno a následně právě Lukaka. „Rodri předvedl skvělé zakončení a Lukaku výtečný blok,“ glosoval klíčové situace finále Gary Lineker. Belgický útočník se stal definitivě smolařem večera, když v 89. minutě nasměroval svou hlavičku z malého vápna jen do brankáře City.

Byli jsme hrozní, ale...

Když v úplném závěru neproměnil svou šanci na vyrovnání ani Robin Gosens, mohly vypuknout tolik vytoužené oslavy City. „Poslední roky jsme byli tak blízko a nyní se nám to konečně podařilo. Vůbec to nebyl lehký zápas. Inter byl skvělý. Výborně bránil a měl nebezpečné brejky. Já sám jsem hrál v první půli tužku, ale taková jsou finále. Rvali jsme se jako lvi. Je to sen,“ radoval se jediný střelec zápasu Rodri.

Stejné pocity sdílela i nejdražší posila v historii klubu, za jejíž hodnotu sestavil Inter celý svůj tým. „Byl jsem hrozný, ale je mi to jedno. Na tohle jsem dřel celý svůj život a vyhrát treble s touhle partou je něco neuvěřitelného. Děkuji trenérovi, že mi dal důvěru,“ těšilo Jacka Grealishe.

Oproti předchozím utkáním se příliš nedařilo ani kapitánovi City, Ilkayi Gündoganovi. „Dnes jsme se zapsali do historie. Je to báječné. Byl to naprosto vyrovnaný zápas a cítíme, že dnes bylo štěstí na naší straně. Všichni mluvili o treblu a byl na nás velký tlak. Náš tým je ovšem na zvládnutí tlaku jako dělaný a poradili jsme si s ním tím nejlepším možným způsobem,“ liboval si dvaatřicetiletý záložník.

Pro Kevina De Bruynea se nakonec slzy smutku proměnily v slzy štěstí. „Byly to náročné dva měsíce. Hamstring mě velmi trápil a dnes to prostě již nevydržel. I beze mě to tým zvládl, což je skvělé. Nikdo nás v této sezoně Ligy mistrů neporazil, takže jsme zaslouženými šampiony a nyní můžeme slavit,“ spadl Belgičanovi velký kámen ze srdce.

Pro arabské majitele jde po takřka patnácti letech v klubu o splnění cíle. Právě „ušatý pohár“ pro ně byl vytouženou trofejí. „Chyběl nám do sbírky. Ani nedovedu popsat, jak se mi ulevilo. Je neuvěřitelnou poctou být součástí týmu, jenž píše historii. Vždyť jsme teprve druhým anglickým týmem, jenž získal treble. Nasadili jsme nyní laťku pěkně vysoko a bude těžké v dalších letech něco podobného zopakovat,“ vyjádřil John Stones důležitost triumfu pro Citizens.