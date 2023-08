Hujerovi po Dánsku. Sörensen: Umíme být intenzivní. To by mohlo platit

PŘÍMO Z KODANĚ | V sobotu proti Pardubicím nenastoupil, letenské příznivce to zneklidnilo. Asger Sörensen, stožár v obraně Sparty, by však měl být nachystán na první duel 3. předkola Ligy mistrů na stadionu FC Kodaň. Navíc ho bude podporovat grupa ve stylu Hujerových ze slavné komedie Marečku, podejte mi pero.

Kolik dorazí na Parken stadion vašich fanoušků?

„Pětadvacet. (směje se) Bude skvělá atmosféra. Chceme, aby lidé na fotbal chodili, byly plné stadiony. To je důvod, proč fotbal hrajeme.“

Bude to pro vás speciální zápas?

„Bude, i když Kodaň pro mě není úplně domov, pocházím z jiné části země. Ani neznám nikoho z protihráčů osobně.“

Z Dánska jste odešel jako mladík. Bude to pro vás vlastně první profesionální zápas ve vaší zemi.

„Ne, někdy před deseti lety jsem hrál domácí pohár za Midtjylland a trenér Brian Priske byl asistent.“

Co by mohlo na Kodaň platit?

„Víme, že hrají hodně ofenzivně, ale my to dokážeme taky. Navíc umíme být hodně intenzivní - s balonem i bez něj. To by mohlo platit. K tomu často rozhodují standardní situace. Zápas pro nás bude výzva, ale těšíme se na něj.“

Naposledy jste v lize chyběl. Drží zdraví?

„Měl jsem drobný problém už před utkáním ve Zlíně, musel jsem dostat pauzu. Ale už se cítím velmi dobře, jsem nachystaný.“