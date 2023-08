Priske je hladový na Ligu mistrů v Praze. Skupinu už zažil, ale ztichlou

Zatím ta nejlákavější magie chybí. Střet Sparty s Kodaní ve 3. předkole pořád ještě není Liga mistrů. Schází znak, balon složený z hvězd, nezní magická hymna, poznávací znamení soutěže. „Jsem hladový po tom dostat Ligu mistrů do Prahy,“ pronesl trenér Letenských Brian Priske.

Stadiony nejsou vyzdobené do nejmenšího detailu podle neuvěřitelně precizního manuálu. Duely jsou v režii klubů. Proto například v Dánsku neměli domácí tiskovou konferenci ani oficiální trénink na stadionu Parken. V Praze zase sparťané udělali setkání s žurnalisty v tréninkovém centru na Strahově.

Přesto je napětí hmatatelné. V případě postupu si jeden z rivalů zahraje už v kulisách nejlepší soutěže. Play off už je součást Champions League.

„Jsem hladový po tom dostat Ligu mistrů do Prahy,“ pronesl Brian Priske, trenér Sparty. Ví, o čem mluví, věřte mu. I když s malým nedorazem…

Dánský kouč totiž nejnablýskanější soutěž poznal, v létě 2020 se do ní probojoval s týmem Midtjyllandu. Navíc mu k tomu pomohly dva triumfy nad nyní aktuálními soupeři. V předkolech vyřadil bulharský Ludogorec Razgrad, který vedl Pavel Vrba, současný šéf lavičky Zlína. V play off pak Dánové překonali Slavii s Jindřichem Trpišovským.

„Lovili jsme základní skupinu v Lize mistrů dlouho, ani nevím jak dlouho,“ ulevil si Priske po postupu.

Ve skupině se poměřil s Atalantou Bergamo, Liverpoolem a Ajaxem Amsterdam. Bylo z toho poslední místo, dvě remízy, čtyři prohry. Navíc zážitek nebyl tak intenzivní. Vzpomeňte na léto 2020, svět ničila covidová infekce, tudíž na stadionech chyběli diváci. Dokonce bylo odloženo EURO 2020, konalo se o rok později.

„Bohužel atmosféra byla tichá, během období covidu nemohli přijít žádní fanoušci. Ale samozřejmě pro klub to v té době bylo poprvé, co jsme hráli Ligu mistrů,“ zavzpomínal Priske v pondělí dopoledne. „Samozřejmě jsme hráli proti velkým týmům, nejlepším hráčům na světě, taky jsme se porovnali s ostatními, byly to skvělé pocity,“ doplnil.

Nyní potřebuje zvládnout dva kroky, aby se na podzim na Letné hrála základní skupina. Kodaň je první těžký sok, po něm (v případě úspěchu) narazí český mistr na lepšího z dvojice Raków Čenstochová–Aris Limassol. První duel zvládl lépe polský mistr, jenž nad soupeřem z Kypru vyhrál 2:1. „Jak už jsem řekl, je to nejlepší soutěž na světě, těžká, takže bychom se rádi dostali do základní skupiny,“ vzkázal Priske.

Nikdo se mu nemůže divit, tóny hymny jsou působivé a lákavé.