LM ONLINE: Na koho narazí Sparta dál? Hraje i Slovan, Klaksvík o senzaci

Sparta aktuálně bojuje o postup do play off Ligy mistrů proti Kodani. Zároveň se hrají ale i další zápasy 3. předkola, které zajímají české fanoušky. Pokud totiž Letenští postoupí, narazí na vítěze duelu Aris Limassol - Raków (první zápas 1:2). Pokud tým Briana Priskeho vypadne, čeká ho v Evropské lize poražený z dvojice Dinamo Záhřeb - AEK Atény (hraje se dnes první zápas). Do boje jde také Slovan Bratislava na hřišti Maccabi Haifa či faerský zázrak Klaksvík, kterého po domácí výhře 2:1 čeká těžká odveta na hřišti norského Molde. Sledujte ONLINE přenosy na iSport.cz.