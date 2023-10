Smolař Král. Mohl rozhodnout, ale pak přišla rána. Fanoušci protestovali

Po půl hodině zápasu vyslal Král šikovně do rychlého protiútoku kapitána Sheralda Beckera, který dostal domácí do vedení. Většina z více než 73 tisíc fanoušků propadla euforii, která trochu odvála nespokojenost, již domácí příznivci dali najevo směrem k UEFA a jejím licenčním podmínkám.

„Nezáleží vám na sportu - jediné, o co se staráte, jsou peníze,“ vzkázala historicky nejvyšší návštěva na Unionu. I to je další paradox, které berlínský celek provázejí. Ligu mistrů by fanoušci nejradši sledovali na milovaném, ale stařičkém stadionu An der Alten Försterei, kam se vejde něco přes 22 tisíc fanoušků. V azylu na Olympijském stadionu se jich mohlo sejít více než třikrát tolik, ale museli sledovat další výbuch.

Becker sice brzy po první trefě přidal další, vedení 2:0 ale domácí evidentně příliš uspokojilo. „Do té doby jsme si vedli dobře,“ nechápal kouč Unionu Urs Fischer. „Braga měla fáze, kdy nás zatlačila, ale nebyli nebezpeční. A pak inkasujeme na konci a na začátku poločasů,“ zlobil se trenér. „Prohrát 2:3 je samozřejmě hodně hořké,“ dodal.

Přitom mohlo být veseleji - i díky Alexi Královi. Ten v 93. minutě vypálil kousek za šestnáctkou, podařenou střelu ale vyrazil Brazilec Matheus. A přišel trest. Jen pár minut poté, co naskočil z lavičky, rozhodl vydařeným volejem o výhře portugalského celku pětatřicetiletý veterán Castro.

„Přesně to vystihuje situaci, v níž se teď nacházíme. Měli jsme dát třetí gól. Když máte tři takové šance, musíte aspoň jednu z nich proměnit, a to se nestalo. Na téhle úrovni za to prostě přijde trest,“ konstatoval zklamaný Fischer.