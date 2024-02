Liga mistrů: Bayern v Římě v deseti prohrál. PSG - Real Sociedad 2:0

Fanoušci Bayernu to v Římě rozpálili • ČTK / AP / Andrew Medichini

Fanoušci Bayernu to v Římě rozpálili • ČTK / AP / Andrew Medichini

Fanoušci Bayernu to v Římě rozpálili • ČTK / AP / Andrew Medichini

Mizérie Bayernu Mnichov pokračuje. Po ligové prohře s Leverkusenem padl i v úvodním zápase osmifinále Ligy mistrů s Laziem. O výsledku 1:0 rozhodl moment z 67. minuty, kdy Dayot Upamecano přišlápl ve vápně kotník Gustavu Isaksenovi. Francouzský stoper dostal červenou kartu a následný pokutový kop proměnil kapitán domácích Ciro Immobile. V souběžně hraném utkání zvítězilo PSG nad Realem Sociedad 0:0. Domácí poslal do vedení ze standardní situace Kylian Mbappé. Pojišťovací gól přidal po smaostatném úprku Bradley Barcola.

Mnichovský gigant za posledních třináct let chyběl ve čtvrtfinále jen jednou, v roce 2019 ho vyřadil pozdější vítěz Liverpool. Naopak Lazio usiluje o první postup do čtvrtfinále od roku 2000. Před třemi lety jeho šanci zmařil právě Bayern, když vyhrál oba zápasy. Tehdy sedmnáctiletý Musiala byl nejmladším střelcem klubu v historii Ligy mistrů a dnes si to v závěru prvního poločasu mohl zopakovat, ale v dobré pozici přestřelil.

Lazio se většinou jen bránilo, hosté sice ukázali několik povedených kombinací, ale branku za celý zápas netrefili. Po půlhodině hry předvedli při přímém kopu nacvičený signál a Sané jen těsně minul levou tyč.

Hned po změně stran hosty podržel brankář Neuer, když nohou zmařil Isaksenův nájezd. Dánský útočník se v 67. minutě dostal do šance znovu, Francouz Upamecano mu přišlápl nohu, dostal červenou kartu a Immobile pokutový kop proměnil.

San Sebastianu pro zranění vypadl ze sestavy kapitán a nejlepší střelec Oyarzabal, přesto začali hosté v Parku princů hodně odvážně. Pařížané jako by se nechali ukolébat tím, že jejich soupeř už čtyři zápasy nedal gól, a hodně mu toho dovolili.

První velkou šanci však měl Mbappé. Už v šesté minutě se řítil na branku, její strážce Remiro se ale překvapit nenechal. Ukázal, že ne náhodou udržel ve skupině čtyřikrát čisté konto a dostal jen dva góly, čímž se žádný jiný gólman v tomto ročníku Ligy mistrů pochlubit nemůže.

Po čtvrthodině měli domácí štěstí při soupeřově přímém kopu, když jejich obránce Pereira na poslední chvíli zažehnal gólovou hrozbu. Těsně před přestávkou Merino otřel míč střelou z dálky o břevno francouzského mistra.

V úvodu druhého dějství domácí přidali a přišla odměna. Po Dembélého rohovém kopu byl Mbappé včas u vzdálenější tyče a zblízka vstřelil čtvrtý gól v tomto ročníku, celkově už 44. v Lize mistrů. Brzy mohl přidat další, ale Remiro jeho střelu vytáhl na břevno. Barcolovu sólovou akci však ani on nezastavil a míč mu mezi nohama proklouzl do sítě podruhé.

St. Germain je už dvanáct let pravidelným účastníkem vyřazovací fáze, ale v posledních sedmi ročnících vypadl pětkrát v osmifinále. Hned třikrát ho přitom vyřadil soupeř ze Španělska, tentokrát má však pařížský celek před odvetou k postupu blíž.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 69. Immobile Hosté: Sestavy Domácí: Provedel – Marušić, Gila (81. Gabarrón), Romagnoli, Hysaj (60. Lazzari) – Guendouzi, Vecino, Romero (81. Kamada) – Isaksen (74. Rodríguez), Immobile /C/ (74. Castellanos), Anderson. Hosté: Neuer /C/ – Mazráwí, Upamecano, Kim Min-čä, Guerreiro – Kimmich, Goretzka (73. de Ligt) – Sané (81. Tel), Müller (81. Choupo-Moting), Musiala – Kane. Náhradníci Domácí: Sepe, Magro, Lazzari, Casale, Patric, Rodríguez, Cataldi, Kamada, Castellanos Hosté: Ulreich, Schmitt, de Ligt, Boey, Dier, Pavlović, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting Karty Hosté: Upamecano (č), Kimmich Rozhodčí Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA) Stadion Stadio Olimpico, Řím Návštěva 51 454 diváků