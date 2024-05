PSG - Dortmund 0:1. Hummels poslal Borussii po 11 letech do finále LM

Hummels hlavičkou posílá hosty do vedení • ČTK / AP / Frank Augstein

Fotbalisté Borussie Dortmund postoupili po 11 letech do finále Ligy mistrů! V odvetě semifinále na půdě Paris St. Germain vystřelil výhru 1:0 pětatřicetiletý Mats Hummels. Ten se v play off milionářské soutěže naposledy trefil právě v roce 2013, kdy německý klub došel až do boje o ušatý pohár. Domácí celý zápas tlačili, v závěrečném náporu dvakrát trefili břevno, ale celkový dvougólový náskok soupeře už stáhnout nedokázali.