Friis: Nechci one man show. Předkol se nebojím, potřebujeme větší součinnost

„Včera jsme mluvili o statistikách. Ptali jste se, jak těžké je pro české týmy hrát na Ostrovech. Nevěděl jsem o tom. My jsme tu od toho, abychom přepisovali historii. Je to čtrnáct let, co Sparta nevyhrála venkovní utkání v kvalifikaci Ligy mistrů. Nebylo to jednoduché, naši fanoušci nám dodali sílu, ale chci poděkovat hráčům za dobrou práci a vám poskytnout jednu statistiku, o které jste nevěděli. Takže díky.“

Hodně českých týmů se paradoxně dostalo do základní skupiny Ligy mistrů, když začalo už druhým předkolem. Myslíte, že vám právě tyto zápasy mohou pomoci z hlediska sebevědomí?

„Kdyby to bylo na mě, už bych byl rád ve skupinové fázi. Samozřejmě se chceme dostat do Ligy mistrů, ale čeká nás ještě hodně zápasů. Musíme splnit své úkoly, ale máme před sebou ještě hodně zápasů i v české lize. Nebojím se předkol, protože máme široký kádr a potřebujeme soutěžní zápasy po přípravě.“

A protočili jste hned šest hráčů. Jak hodnotíte výkon dvou nových posil Rosse a Garcíi?

„Zaprvé je skvělé, že si oba mohli připsat svůj první zápas. Myslím, že Ross byl velmi silný v obraně, dělal to, co jsem od něj čekal s míčem. Je třeba, aby si na sebe s ostatními zvykli ve stoperské trojici.“

A Imanol García?

„Viděli jsme jeho sílu při hře s míčem, potřebuje si zvyknout na tento styl fotbalu. Je to intenzivnější, kdy jít a kdy zůstat. A znovu musím říct - do tohoto zápasu jsme učinili šest změn. Je to všechno o vztazích. Malé detaily, které nefungovaly, jdou stoprocentně za mnou. Protože nemůžu čekat až tolik z hlediska součinností, protože jsme prorotovali hodně hráčů a musíme jim přidělit nějakou zátěž. Ale je dobře, že si připsali první starty.“

Byla poločasová střídání Vitíka a Birmančeviče vynucena zdravotními důvody?

„Nebyla to žádná zranění. Oba hráči byli pryč se svými národními týmy, takže jim rozkládáme zátěž. Jdeme podle plánu, který jsme si udělali. Někdy je to možné a dnes tomu tak bylo.“

Jak dlouho se takto dá rotovat se sestavou, když není ideální součinnost, jak říkáte?

„Je to těžké říct. Nejsem si jistý, že budeme rotovat šest hráčů v každém zápase. Myslím, že jsme blízko tomu, abychom týmu dodali určité součinnosti. Máme jedenáct zápasů do první reprezentační přestávky, takže víme, že potřebujeme všechny naše hráče. Neumím říct, že odteď to bude tak nebo onak. Lukáš Haraslín se dostal do sestavy, Ángelo Preciado ještě chvíli potřebuje. Ale důležitý je dobrý výsledek, ale i to, že někteří hráči dostali minuty, plus fakt, že jsme se vyhli zraněním.“

Tomáš Wiesner byl podle nás mužem zápasu, hodně si slibuje od spolupráce s vámi. Jak byste zhodnotil i to, jak teď pookřál?

„Myslím, že byl skvělý. Mluvili jsme o tom před zápasem. Minulou sezonu jsme měli hodně dobrých zkušeností v Evropě a on byl jedním z těch, kteří si tyto zkušenosti přenesli do další sezony. Líbil se mi jednak způsob, jak se s tím popral defenzivně a ofenzivně, ale i jeho povědomí o hře.“

Mluvil jste o defenzivní součinnosti. Jens Askou často vyrážel do technické zóny a instruoval hráče. Máte některé nové principy, na kterých chcete pracovat v obraně?

„Ani tolik ne z hlediska defenzivních principů. Hodně se díváme na to, jak bráníme ve vápně u centrů. Zejména v české lize týmy centrují do vápna prakticky z jakékoliv pozice. Takže s tím se musíme popasovat. A jestli mám vypíchnout jednu novinku, tady udělal Jens určité změny. Ale co se týče presinku a intenzity, je to stejné, protože to je součástí naší hry. Ale samozřejmě je u postranní čáry a předává instrukce. Viděli jste i mě v posledních sezonách u postranní čáry, takhle to funguje, není to one man show, je to o celém týmu.“

Co vlastně stálo za vítězstvím?

„Výsledek je dobrý a jsme v polovině práce. Bylo to úplně přesně tak těžké, jak jsme čekali. I obraz hry byl takový, jaký jsme očekávali. Měli jsme míč často na kopačkách v prvním poločase a potřebovali jsme se zaměřit na protiútoky. Zvlášť v první půli jsme bránili opravdu velmi dobře.“

Co se vám v zápase nejvíc líbilo a co byste hráčům naopak vyčetl?

„Zaprvé jsme hráli proti týmu, který byl velmi dobře připravený a kompaktní, což nám zápas ztížilo. Ale potěšilo mě, jak jsme byli klidní a zacházeli s míčem. Myslím, že tomu tak bylo až do posledních patnácti minut. V podstatě byl soupeř nebezpečný, jen když jsme dělali chyby. Zůstali jsme ve hře dlouho, a to i po mentální stránce, což pro nás bylo nejdůležitější. Mluvili jsme o tom i s ohledem na minulou sezonu, že jsme se mohli opřít o zkušenosti, takže mentalita byla velmi důležitá a byli jsme v tom opravdu dobří. Je velmi těžké teď být smutný ohledně něčeho, udělali jsme pár chyb, ale znovu říkám, je to o součinnostech. Samozřejmě bych byl rád za víc gólů, ale bylo to dobré vítězství.“