Trpišovský: Chorého one man show. Bužek? To se stane, úkoly splnil

Na postup do play off jste založili slušně, že?

„Byl to těžký, náročný zápas. Plně se potvrdilo to, co jsme o soupeři říkali. Jednoznačně ukázal svoji kvalitu. Výsledek, i náš velice dobrý výkon, to trochu zkresluje. Oni hrají extrémně rychle, do prvního gólu byli hodně pohybliví a skvěle kombinovali, uvolňovali se, pracovali. Po nedobrém začátku jsme se dostali do vedení, emočně nám to pomohlo, soupeře naopak rozhodilo. Po druhé brance jsme měli utkání absolutně v moci. Díky pracovitosti, agresivitě, tvrdosti a dostupování jsme rozbili jejich hru.“

V závěru jste si vstřelili vlastní gól a soupeř korigoval na konečných 3:1. Už jste mluvil s Alexandrem Bužkem, od kterého se odrazil balon do sítě?

„Ano, stalo se to i jiným hráčům. V přípravě vypadal výborně, i dnes úkoly zvládl, pomohl nám jinými věcmi. U toho nešťastného momentu šlo o jednu z nejtěžších situací, kdy byl čelem k brance, balon byl tečovaný a propadlý do kapsy. Když to v úterý zvládneme, bude to jedno. Dnes jsme podali komplexní výkon, tohle se prostě stane.“

Podal komplexní výkon i dvougólový Tomáš Chorý?

„Byl dominantní v přechodové fázi, uhrál spoustu míčů, byl nebezpečný při standardkách, předvedl skvělý běžecký výkon korunovaný dvěma góly. Zapadl do výkonu týmu. Tohle od něj čekáme. Byl produktivní, skvěle nám pomohl nejen s míčem, ale i bez míče.“

Je důležité i pro vás, že Chorému zápas vyšel?

„On je emoční hráč, v takové kulise to má jednodušší. Vydá se na maximum, ale jeho dva góly jsou důležité především pro tým. Pořád platí, že si na Tomáše trošičku zvykáme, svým způsobem se mu přizpůsobujeme. Dnes do sebe všechno zapadlo. Musíme ale zvládnout odvetu, jinak to je k ničemu.“

Valná většina stadionu Chorému tleskala, skandovala jeho jméno. Významná část Tribuny Sever nikoliv. Myslíte, že se její postoj časem změní?

„Dnes pro to Tomáš udělal hodně. (usměje se) Věřím, že v tom bude pokračovat. V některých fázích to z jeho strany byla směrem dopředu one man show. Pokud bude hrát jako dnes, musí ho přijmout jakýkoliv člověk. Práce v šestnáctce, způsob, jakým jde do soubojů, nasazení… Fotbalově i emočně jel na sto procent. Pevně věřím, že si získá lidi, které si dosud nezískal.“