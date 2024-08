Technici z Lille rádi drží míč. Recept na postup Slavie: síla a pohyb

Jindřich Trpišovský zatím naráží na samé nováčky. Bruno Génésio bude v této sezoně jeho sedmým soupeřem a popáté jde o trenéra, jenž své mužstvo vede teprve pár týdnů. Sedmapadesátiletý Francouz převzal dle čísel nesmírně zajímavé mužstvo, s nímž zvládl dvojzápas s Fenerbahce a vítězně vstoupil do Ligue 1. Na soubor techniků, kteří rádi drží míč, by ovšem mohly platit slávistické zbraně. Síla a pohyb.

Portugalec Paulo Fonseca odváděl s Lille v uplynulé sezoně parádní práci. Však si také vysloužil laso z AC Milan. Na domácím hřišti šlo o vůbec nejlepší tým. Po PSG měly Dogy nejvyšší držení míče a počet přihrávek. Vůbec nejlepší byly ze všech celků Ligue 1, co se týče povolených šancí soupeři. Protivníci si proti Lille vytvořili xG pouze 35,83. O celých 13 (!) gólů menší než proti mistrovi PSG.

Ostřílený Bruno Génésio však vyznává trochu jiný styl. Místo rozestavení 4-2-3-1 učí své svěřence formaci 5-4-1. Tu však nelze brát dogmaticky, jelikož hráči své pozice mění. Navíc některé principy ve hře Lille evidentně nadále přetrvávají. Dogy i proti Fenerbahce a Remeši rády držely míč a kombinovaly. K tomu se mohly opřít o dobré standardní situace.

Nebezpečná je především pravá strana Lille. Na ní úřaduje čtyřiatřicetiletý vítěz Ligue 1 s Montpellier a dlouholetá opora Newcastlu Rémy Cabella. Největšími zbraněmi jsou ovšem hrotový útočník Jonathan David a pravý wingbek Tiago Santos.

Kanaďan David nastřílel za čtyři sezony v klubu už 86 branek a dlouhodobě je spojován s přestupem na ještě věhlasnější adresu. Zatímco čtyřiadvacetiletého Kanaďana zná i díky tweetům Fabrizia Romana leckdo, jeho o dva roky mladší portugalský spoluhráč je pomalu stoupající hvězdou.

Tiago Santos přišel loni v létě za 6,5 milionu eur a jeho cenovka je nyní více než dvojnásobná. Lille nasměroval za postupem přes Fenerbahce famózní individuální akcí. Při bránění se zatahuje do pětičlenné defenzivy, ale při výstavbě hry se z něj stává nebezpečné křídlo. To si ostatně můžeme ukázat i na obrázku ze zmíněného utkání s Fenerbahce.

Výstavby hry Lille • Foto Repro

Jonathan David na hrotu neustále pracuje, aby donutil obranu soupeře couvat a tím vytvořil prostor pro kombinaci spoluhráčů v poli. Snaha Lille je dostat míč na Cabellu, nebo Santose. Portugalcovo průměrné postavení v zápase je podobně vysoké jako Davidovo. Stoper Meunier strávil většinu kariéry na pravém bekovi a nebojí se tuto roli zastat i nyní, čímž se z obranné pětky stane čtyřka. Fenerbahce se však v postavení 3-5-2 slušně dařilo útoky rozbíjet.

Vytváření šancí není nejsilnější zbraní Lille. Dogy v tomto ohledu připomínají Royale Union Saint-Gilloise, jemuž se proti Sešívaným také dařilo být více na míči, ale vyložené šance nepřicházely. V kádru francouzského celku jsou ovšem individuálně ještě o třídu lepší hráči.

Pokud si však Slavia udrží svou defenzivní formu, není v boji o Ligu mistrů bez šance.

Lille by totiž nemuselo sedět soubojové chování, aktivita a důraz českého vicemistra. Dvojzápas s Fenerbahce ukázal, že Dogám důraz nevoní. Navíc jejich střed hřiště je nedůsledný při sbírání odražených míčů. To opět ilustruje situace ze zápasu s Fenerbahce.

Výchozí postavení Lille při soupeřově zakládání útoku • Foto repo

Vysvětlivky:

tečkovaná čára = přihrávka

přerušovaná čára = pohyb hráče

Když už soupeř rozehraje od branky, nepouští se Francouzi do zběsilého presinku. Vyčkávají v rozestavení 5-4-1, nebo 5-3-2 podle postavení Haraldssona, jenž buď zatlačí z hrotu, nebo se stáhne doleva. Fenerbahce se snažilo obranu soupeře roztrhnout dlouhými pasy do náběhu rychlého Saint-Maximina, kterého v této situaci Meunier nevystavil do ofsajdu.

Šance Edina Džeka • Foto Repro

Belgický obránce sice pas za obranu odvrátil, jenže Krunič skvěle využil laxnosti středopolařů Lille v dobírání odraženého míče. Schválně si všimněte, kde stál na začátku akce. Rozhozená defenziva navíc nechala zcela volného Džeka, jenž se rázem ocitl ve vyložené šanci, v níž ale ani netrefil bránu. Podobné akce přitom skvěle umí i Slavia. Jen to Sešívaní musí proti Lille ukázat a gólově provést.

Podle Jindřicha Trpišovského představuje Lille podobného soupeře, jakým byl Union, jen na ještě vyšší úrovni. V tom se dá trenérovi Slavie přisvědčit. Ovšem stejně, jak si se stylem Sešívaných nevěděl rady belgický tým, tak by si s ním nemuselo poradit ani Lille. Vzhledem k postavení obou týmů by však šlo o malou senzaci.

Jindřich Trpišovský proti francouzským týmům: