Je to tady! Je dost možné, že se v úterý budou na Letné psát dějiny. Sparta je už na stopě klíči, který jí po 19 letech může otevřít dveře do Ligy mistrů. Pražané mají k vysněnému postupu velmi blízko. Minulý týden v Malmö zvítězili 2:0 a pozici do odvety tak mají více než dobrou. Dokonají svěřenci Larse Friise postup po skoro dvou dekádách? Úvodní hvizd je na programu ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.