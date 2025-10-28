Slovácko zahazovalo šance, na gól čeká 4 zápasy. Hamza: Přijde mi, jako bychom někoho urazili
Zažili zápas blbec. Fotbalisté Slovácka dlouho pálili jednu tutovku za druhou a v Karviné nakonec prohráli 0:1. Historicky třetí postup Slezanů do čtvrtfinále MOL Cupu zařídil Denny Samko parádní bombou ze střední vzdálenosti. Poslední tým prvoligové tabulky se poté už nevzchopil, střelecky mlčel ve čtvrtém soutěžním utkání v řadě. „Tohle je taková hořká pilulka,“ neskrýval smutek obránce Jiří Hamza.
Ve třinácti odehraných zápasech Chance Ligy vstřelil tým z Uherského Hradiště pouhých šest gólů. Ofenzivní trápení ještě víc prohloubil v pohárovém osmifinále v Karviné, kde sice povětšinu prvního poločasu zlobil, pokaždé ale ztroskotal buď na nepřesném zakončení, brankáři Vladimíru Neumanovi, nebo odrazu do tyče. Obří tutovky zahodili Pavel Juroška, Marko Kvasina nebo Jonathan Muldur.
Přestože se po pauze do tempa dostala i Karviná, Slovácko bylo znovu nebezpečné. Po Hamzově skvostném centru Neuman zlikvidoval zakončení Andreje Stojčevskiho, stejně jako v 88. minutě hlavičku Michaela Krmenčíka z malého vápna. „Kdyby to rozhodl, tak nevím, jestli bychom na to zareagovali. Naštěstí mi trefil nohu, trošku se mi tam i posunul, takže za to jsem rád,“ oddechl si karvinský brankář.
„Nám už to přijde, jako bychom někoho urazili. Není možné, abychom spálili takové šance. Do zápasu jsme naskočili dobře, od 10. minuty jsme je přehrávali, vytvářeli jsme si šance, měli jsme tam závary, ale trápí nás, že to prostě nedokážeme usměrnit do branky,“ líčil Hamza. „My bychom to tam potřebovali dotlačit nevím čím,“ pokračoval dvacetiletý obránce.
Kameník: Posun, ale výsledek chybí
Pár desítek sekund po Krmenčíkově šanci domácí rozhodli díky výstavní střele Dennyho Samka. Slovácko schytalo tvrdý direkt, který kouč Jan Kameník skousával krátce po hvizdu těžko. Divíte se mu?
„Můžeme to rozdělit do dvou částí. První je výkon týmu, za který hráče pochválíme. Na druhé straně je ale výsledek, za který chválit nemůžeme, protože jsme prohráli a nepostoupili. Příště můžeme navázat na výkon, schopnost si vytvořit šance a soupeře zatlačit. Líbila se mi i rotace hráčů. Na posledních třiceti metrech se správně pohybovali, a centry, které tam letěly, měly větší kvalitu než na Dukle. Zase jsme se o kousek posunuli, chybí tomu však výsledek,“ litoval Kameník.
Slovácko v koncovce selhalo ve čtvrtém soutěžním utkání v řadě. Naposledy se radovalo z gólu 27. září paradoxně díky karvinskému stoperovi Dávidu Krčíkovi, jenž si ve vzájemném špílu vsítil vlastenec. Od té doby jen neúspěšně dobývalo, kasy Mladé Boleslavi, Sparty, Dukly a nyní i Karviné zůstaly zavřené.
„Je potřeba vytrvat, být trpěliví, věřit hráčům a také tomu, že cesta je správná. Musíme s nimi dobře mluvit, ukázat jim věci na videu a víc se věnovat detailu, který ve fotbale rozhoduje,“ popsal Kameník.