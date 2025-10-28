Předplatné

Hůlka, Solomon, Bílek... Tahounům končí smlouvy, kam s nimi? Derby ovládl Jablonec

Video placeholder
Hůlka, Solomon, Bílek… tahounům končí smlouvy, kam s nimi? Derby ovládl Jablonec • Zdroj: iSport.tv
Ladislav Almási z Baníku zakončuje přes Lukáše Hůlku z Bohemians
Lukáš Hůlka v souboji s Danielem Trubačem
Na snímku Solomon John z Mladé Boleslavi
Michal Bílek z Teplic slaví branku proti Dukle
Za pár měsíců nastane období, kdy hráči s končící smlouvou budou moct podepsat smlouvu v jiném klubu. A k mání bude pár zajímavých jmen… Lukáš Hůlka, Solomon John, Michal Bílek, nebo třeba Marek Havlík. Prodlouží? Je o ně zájem? A kam by redaktorům Bartolomějovi Černíkovi a Michalovi Kvasnicovi seděli? I to je tématem nového dílu Ligy naruby ZOOM. Ještě předtím ale padne řeč na severočeské derby. „Filip Novák našel v Jablonci pohodu,“ zmiňuje Kvasnica.

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na www.liganaruby.cz a v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1384118:828
3Slavia1376022:827
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

