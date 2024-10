Fanoušek Sparty ve Stuttgartu: koleno, pivko, trsání a nádherný výsledek!

„Byl to super výjezd. Dobře jsme se bavili, nikde se to nepralo, nic. Atmosféra byla přátelská. Užili jsme si super den.

Do Stuttgartu jsme dojeli asi v deset, prohlédli jsme si centrum, muzeum Mercedesu, fanshop VfB, ubytovali se a vyrazili na Oktober Fest. Dali jsme si pivko, koleno, zaskandovali si s dalšími fanoušky. Fakt příjemný odpoledne.

Zápas byl taky perfektní. Podpora týmu neuvěřitelná, říkalo se, že šlo o jeden z nejlepších výjezdů. Tentokrát se zastavím i u hry. Myslím, že kluci hráli do šedesáté minuty skvěle, velice dobře. Pak jsme se nechali zmáčknout, ale Stuttgart skoro nic neměl, aspoň se mi to tak zdálo. Řekl bych, že jsme vybojovali zasloužený bod. Výsledek je to prostě nádhernej, dává nám šanci na postup.

Po fotbale jsme se vrátili na Fest, do stanu. Tam to teda žilo, trsali jsme, bavili se s německými fanoušky. Říkali, že atmosféra byla výborná, že jsme skvěle fandili, kamarád mi pak psal, že jsme byli slyšet i v televizi.

Prostě perfektní zážitek.“

JAN BEDNÁŘ, sparťan od čtyř let

Autor je ředitel správy Krajského státního zastupitelství Hradec Králové