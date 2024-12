Priske vs. Friis: Teď jsme nepřátelé. Kouči se skvěle znají, kdo má výhodu?

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Jak řekl Brian Priske, z přátel se stávají soupeři. Ve vřícím umyvadle, ikonickém De Kuip, jednom z těch starých jedinečných stadionů, půjde proti chlapíkovi, který mu pomohl ke dvěma titulům v české lize. Trenér Feyenoordu Rotterdam se ve středu večer postaví proti šéfovi lavice i kabiny Sparty, krajanovi Larsi Friisovi. Pro Letenské půjde o zachování bláhové naděje na postup do vyřazovací části Ligy mistrů.

Bude to tak trochu fotbal ve stylu MMA, boj v kleci. Mezi modrými tribunami De Kuip leží hřiště obklopené ze všech stran dobrých patnáct metrů vysokou sítí. Jde o reakci na takový „milý“ zvyk domácích fans naházet na plac vše, co mají po ruce - když to tedy zrovna Feyenoordu nešlape.

Pro soupeře to tady není jednoduché, a to ani nemusí cítit pevné pouto k zásadnímu muži na domácí lavici, trenérovi Brianovi Priskemu. Lars Friis, kouč Sparty, jenž vedle krajana bral dva české tituly, bude muset vztah na dvě hodiny přetrhat a navnadit na bojovou vlnu.

„Brian je výborný trenér, naučil jsem toho od něj hodně. Moc dobře ví, co dělá,“ řekne Friis nějakých osmadvacet hodin před šestým utkáním Sparty v základní části Ligy mistrů. „Ano, budeme nepřátelé,“ přitaká. „Není důvod mít na stadionu kamarády. Minule byl proti nám Diego Simeone, teď stojíme proti dalšímu velkému trenérovi,“ doplní a připomene hořkou prohru 0:6 s Atlétikem Madrid.

Rozdíl tam však přece jenom je. V kontaktu sice nejsou, naposledy se potkali na pláni u letenského stadionu, když na konci jara slavili mistrovskou korunu, druhou v řadě, ale prožili spolu mnohé. Priske si Friise přivedl do Prahy na konci roku 2022, kdy ještě rozhodně nebylo zřejmé, že se jeho angažmá změní v triumfální a stane se, jak připomene v Rotterdamu Friis, „velkou součástí historie Sparty“.

Spolu uspěli, poznali se do detailu, také proto lehce odhadne, s čím Feyenoord půjde do bitvy, již Letenští potřebují zvládnout. Po pěti kolech mají pouhé čtyři body, k postupu potřebují minimálně pět z následujících tří utkání. Na první pohled to zní jako utopie, případný úspěch v Nizozemsku však může naději znovu obnovit.

„Briana znám líp než jiné trenéry v Champions League. Nevím, jestli je to výhoda, nebo je to pro nás složitější. Spíš si myslím, že je opravdu hezké, že se potkáváme,“ přihodí sparťanský obránce Asger Sörensen, další Dán, jenž hrál pod oběma kouči.

Článek pokračuje pod infografikou.

Rovněž Priske, jenž absolvoval tiskovou konferenci před středečním střetem hodinu a půl před Friisem, se rozpovídal o exkolegovi: „Vyzkoušel si už několik pozic v několika klubech – práce v mládež, asistent, hlavní kouč. Tohle je jeho největší štace a určitě cítí větší tlak než kdy dřív. Ale není to o Larsovi a o mě. Připravujeme se na zápas raději co nejjednodušeji, jako na každý jiný.“

Logicky, mírnou výhodu bude mít Priske. Rudý mančaft zná do posledního detailu a stále ho sleduje. Vlastní styl však měnit nebude. „Budou vysoko presovat, hrát intenzivně, rychle do útoku,“ odhaduje Friis. Ano, tím je jeho bývalý kolega známý.

Po příchodu do Feyenoordu však musel jednu svou libůstku, na niž najel ve Spartě, opustit. Rovněž v Rotterdamu chtěl spoléhat na systém se třemi stopery, čtyřmi záložníky a třemi útočníky. Jenže nedařilo se mu to, proto sáhl ke změně, Feyenoord nyní praktikuje rozestavení 4 - 3 - 3.

„Ale při držení míče stále využívá 3 - 4 - 3. Pro mě je důležité, že se drží svých představ,“ upozorní Karst Heidstra, redaktor webu 1908.nl, který se zabývá děním v jednom z největších holandských klubů.

Osobnost dánského kouče podle žurnalisty demonstruje i fakt, že po příchodu k týmu nekontaktoval Arneho Slota, svého předchůdce, jenž odešel za velkým angažmá do Liverpoolu. „Ukazuje to, že mají oba odlišnou filozofii,“ podotkne novinář. „Je zatím těžké říct, zda Slota nahradil. Brian střídá skvělé zápasy (Benfica, Manchester City venku) se špatnými výkony (Ajax, Salcburk doma). Celkově je však v Rotterdamu spokojenost. Srovnávat Priskeho představení s těmi Slotovými není úplně fér,“ dodá.

V lize je Feyenoord čtvrtý, deset bodů ztrácí na vedoucí Eindhoven. V Champions League drží jedenadvacátou (postupovou) pozici se sedmi punkty. Sparta se tedy na něj může ve středu kolem jedenácté večer dotáhnout. Ale to musí Friis přelstít Priskeho.