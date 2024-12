Feyenoord - Sparta 4:2. Priske vyzrál na svůj bývalý tým, stačil poločas

Fotbalisté Sparty v šestém utkání základní skupiny Ligy mistrů prohráli 2:4 na hřišti Feyenoordu Rotterdam a v milionové soutěži nestačili na soupeře počtvrté v řadě. Z důležité výhry v boji o postup do play off se naopak raduje trenér nizozemského klubu Brian Priske, který Pražany dovedl ke dvěma mistrovským titulům. Letenským zároveň pomalu mizí šance na pokračování v sotěži. Zápas byl v podstatě rozhodnut v prvním poločase, kdy domácí tým odskočil do třígólového vedení. Nepříznivé skóre mírnil Albion Rrahmani, v závěru si srazil do sítě centr Ryneše Thomas Beelen.