Fotbalové přestupy ONLINE: Bayern má smůlu, střelec Stuttgartu míří do Anglie
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 28. srpna 2025
Železný muž Jablonce, tvrdý obránce Martin Cedidla, který má ve stále mladém věku zaděláno na rekord v počtu ligových startů, prodloužil smlouvu se Severočechy.
Německý reprezentant Nick Woltemade, o kterého celé léto usiloval Bayern Mnichov, nakonec zřejmě zamíří ze Stuttgartu do Newcastlu. Podle televizní stanice Sky zaplatí anglický klub za třiadvacetiletého útočníka 85 milionů eur (přes dvě miliardy korun). Dalších pět milionů eur mohou činit bonusy.
Zahraniční kolonie v druholigovém Dynamu České Budějovice se podle očekávání dále rozrůstá. Jihočeši čerstvě přivedli na jeden rok stopera Dollarda Wandjiho. 28letý Francouz v minulosti působil například v Nantes. „Dollarda znám už téměř deset let. Je to silný střední obránce, výborný ve vzduchu a odhodlaný ve všem, co dělá. Má příkladnou pracovní morálku. Bylo důležité posílit tuto pozici, a to ještě více po odchodu Michala Němečka,“ okomentoval příchod nové posily sportovní ředitel Michaël Michèe.
Michala Berana podle informací webu inFotbal lanaří Sigma Olomouc! „Nabídka je na stole a dosahovat může až 3 milionů eur (téměř 74 milionů korun). A Beran chce, o transfer má velký zájem, protože ho lákají evropské poháry,“ potvrzují redakční zdroje.
Jak v červnu zaznělo v podcastu Liga naruby, Michal Beran je vysněnou posilou nového majitele Sigmy Pavla Hubáčka.
Už pár dní to bylo na spadnutí a nyní je vše potvrzeno. Ladislav Krejčí se oficiálně přesouvá z Girony do Wolverhamptonu. Zde ho však nečeká nic jednoduchého, a to jak v interním souboji o místo v sestavě, tak v řežbě o přežití v nejbohatší a nejsledovanější soutěži světa. „Náš vůbec první český hráč,“ pochlubil se klub. Na startu sezony mají „vlci“ velké problémy právě v obraně, a zlepšení si slibují právě od Krejčího.
Zprávy ze dne 27. srpna 2025
O Augusta Priskeho, útočníka švédského Djurgärdenu, projevil zájem Red Bull Salcburk.. Na jednadvacetiletého syna trenéra pražské Sparty podal nabídku ve výši 4 milionů eur (zhruba 100 milionů korun). Švédský klub ji ale odmítl a požaduje minimálně 6 milionů eur (cca 155 milionů korun) i kvůli klauzuli, podle níž má jeho bývalý zaměstnavatel FC Midtjylland nárok na 40 % z dalšího přestupu. K situaci ohledně svého syna se Brian Priske vyjádřil již v minulých dnech ZDE>>>
Útočník Alexander Isak figuruje v nominaci švédské reprezentace na zářijové zápasy kvalifikace mistrovství světa, i když v této sezoně ještě neodehrál ani zápas, protože se snaží vynutit přestup z Newcastlu do Liverpoolu. „Samozřejmě to není ideální situace,“ řekl kouč švédského výběru Jon Dahl Tomasson na tiskové konferenci.
Fotbalista Filip Matoušek přestoupil z pražské Dukly do Mladé Boleslavi. Čtyřiadvacetiletý obránce bude Středočechům k dispozici již v dnešním pohárovém utkání v Rokycanech. Matoušek působil v Dukle 14 let a z mládežnických výběrů prošel až do prvního týmu dospělých. V sezoně 2023/24 hostoval v druholigové Příbrami a letos na jaře ve Vlašimi. Za Duklu si připsal 10 startů v nejvyšší soutěži. V aktuálním ligovém ročníku odehrál pouze závěrečné čtyři minuty v utkání s Plzní.
Dortmund kvůli řadě zranění v obraně angažoval argentinského stopera Aaróna Anselmina. Dvacetiletý fotbalista přišel do konce sezony na hostování z Chelsea. „Vzhledem ke zranění Emreho Cana, Nica Schlotterbecka a Niklase Süleho jsme museli situaci na stoperu řešit. A Aarón už má zkušenosti s nejvyšší soutěží z Argentiny a má také velký potenciál,“ uvedl šéf klubu Lars Ricken.
Anselmino odstartoval kariéru v Boce Juniors, odkud loni v létě přišel do Chelsea, za kterou ale zatím odehrál jen jedno utkání. V Dortmundu se potká se záložníkem Carneym Chukwuemekou, jenž nedávno do Borussie přišel z Chelsea na přestup.
Zprávy ze dne 26. srpna 2025
Český záložník Erik Daniel opouští po třech letech Spartak Trnava. Třiatřicetiletý fotbalista v klubu skončil na vlastní žádost. V dresu slovenského klubu odehrál 129 zápasů, v nichž zaznamenal 18 gólů a 15 asistencí. „V Trnavě jsem se vždy cítil velmi dobře. Od skvělé kabiny, přes výsledky, až po klubový styl. Odcházím s pocitem hrdosti a spokojenosti, že jsem mohl být součástí tohoto klubu,“ uvedl pro klubový web Daniel, kterého od června vedl v Trnavě český kouč Michal Ščasný.
Leverkusenu se podařilo zlákat zvučnou posilu – pětinásobného vítěze Ligy mistrů! Tým kolem českého snajpra Patrika Schicka doplní Lucas Vázquez. Španělský krajní univerzál přišel jako volný hráč a s klubem podepsal dvouletou smlouvu. V červenci skončil v Realu Madrid, který mu neprodloužil kontrakt.
Finský reprezentant Kaan Kairinen při otočce Sparty s Duklou ukázal, jaký je pro klub z Letné šéfem hry ve středu. V posledním zápase musel na plac, protože se zranil Magnus Kofod Andersen, kometa posledních týdnů. Jaká je vlastně situace v srdci hry Letenských? A jak ji může ovlivnit blížící se konec přestupního termínu? VÍCE čtete ZDE>>>
Daniel Kozma po dvou měsících znovu prodloužil smlouvu s Duklou Praha. Střední obránce nebo záložník dnes v den svých 30. narozenin podepsal kontrakt do roku 2028. Kozma v červnu prodloužil pouze na tuto sezonu, nyní se dočkal dlouhodobého kontraktu. „Musím upřímně říct, že jsem nečekal, že by mi Dukla nabídla smlouvu na další tři roky. Je to pro mě známka, že jsem pro klub platný, a to je pro mě zásadní,“ řekl Kozma.
Nováčka italské ligy Sassuolo posílil záložník Nemanja Matič. Sedmatřicetiletý srbský fotbalista s „Neroverdi“ podepsal roční smlouvu. Matič do Sassuola zamířil jen krátce poté, co se dohodl na předčasném ukončení kontraktu v Lyonu, kde působil od loňského ledna. V Serii A se představí podruhé, v ročníku 2022/23 nastupoval za AS Řím.
U přesunu Ladislava Krejčího z Girony do Wolverhamptonu už se údajně ladí poslední detaily. Informace deníku Sport a webu iSport potvrzují zahraniční zprávy, že by ještě v úterý měl projít lékařskou prohlídkou a měly by se tak dořešit všechny formální náležitosti.
Uznávaný novinář David Ornstein ze serveru The Athletic pak přišel se zprávou, že český obránce oficiálně přijde zatím na hostování za 7 milionů eur. V případě, že Krejčí nastoupí k určitému počtu utkání, automaticky se pak hostování změní na povinný odkup za dalších 23 milionů eur.
Wolves ovšem údajně plánují klauzuli využít tak jako tak, takže oba kluby transakci vnímají jako trvalý přestup už nyní. Součástí dohody jsou i bonusy a procenta z případného dalšího prodeje ve prospěch Girony. Bývalý hráč Sparty či Zbrojovky by měl ve Wolverhamptonu podepsat smlouvu do roku 2030 a stane se pátým letním nákupem „Vlků“. V součtu všech plateb by se pak měl stát vůbec nejdražším nákupem na post stopera v historii klubu. Více čtěte ZDE>>>
Člen širšího kádru české reprezentace a nejlepší gólman minulé sezony fotbalové ligy Martin Jedlička prodloužil s Viktorií Plzeň smlouvu do roku 2028.
V letní pauze druholigový Artis Brno intenzivně hledal vhodnou posilu na pravý kraj obrany. Nenašel ji, ale po trhu se dívá dál. Počítal s nástupem Ukrajince Jegora Macenka (23) z polského Slasku Wroclaw, ovšem ten těsně před podpisem smlouvy žádal navýšení platu o 33% procent. „Je to neprofesionální. Takhle s námi nikdo zacházet nebude,“ prohlásil natvrdo generální manažer Petr Kuba pro iSport. Více čtěte ZDE>>>
Christos Zafeiris oficiálně přestoupil ze Slavie do PAOKu Soluň. Podzim ještě odehraje v rámci hostování v Edenu, do Řecka se přesune v lednu. „Jeho rozhodnutí hrát od ledna doma v Řecku respektuji a je dobře, že je nyní v nastavení tady odvést maximum práce. Když se pak podíváte na jeho řeč těla a výkon proti Pardubicím, nemám o tom sebemenších pochyb,“ uvedl pro klubový web trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.
Velký přestup Ladislava Krejčího je údajně na spadnutí. Podle známého fotbalového insidera Fabrizia Romana je dohoda o jeho odchodu z Girony do Wolverhamptonu definitivně uzavřena. Anglický klub zaplatí za českého stopera více než 30 milionů eur, což z něj udělá třetího nejdražšího českého fotbalistu v historii.
Krejčí už zároveň má mít zelenou k tomu, aby odcestoval do Anglie. Následovat bude zdravotní prohlídka, po níž by měl být přestup oficiálně potvrzen. Bývalý kapitán Sparty se tak po jediném roce ve Španělsku přesune na Ostrovy a stane se čtvrtým Čechem v Premier League, kde momentálně působí také Tomáš Souček (West Ham), Antonín Kinský (Tottenham) a Václav Hladký (Burnley).
Pondělním příletem Christose Zafeirise do Soluně zřejmě definitivně skončila dlouhá přestupová sága plná zvratů. Nyní se k ní vrátil i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který v podcastu Livesport Daily popsal jednání PAOKu i nastavení hráče. „Za mě používá PAOK prostředky v rozporu s fotbalovými pravidly UEFA,“ řekl o nabídce, která zamotala záložníkovi hlavu. Zároveň potvrdil informace webu iSport.cz v předmětu zájmu o Erika Prekopa. Co dalšího řekl (nejen) o dění na přestupovém trhu? Více čtěte ZDE>>>