LM: Jaroš u prohry s Interem, Liverpool porazil Atlétiko. Bayern - Chelsea 3:1
Šesticí zápasů pokračovalo první kolo ligové fáze Ligy mistrů. Kromě duelu Slavie s norským Bodö/Glimt (2:2) skončilo remízou (0:0) i utkání mezi Olympiakosem a Pafosem. Ajax s debutantem v milionářské soutěži Vítězslavem Jarošem prohrál 0:2 proti Interu, český brankář neměl nárok na dvě hlavičky Marcuse Thurama po rohovém kopu. Alexander Isak debutoval za Liverpool, který porazil Atlétiko 3:2 díky brance Virgila van Dijka v nastavení. Harry Kane se podílel dvěma brankami na vítězství Bayernu 3:1 nad Chelsea. Obhájce trofeje z Paříže si poradil s Atalantou Bergamo 4:0.