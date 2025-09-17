LM ONLINE: Bayern - Chelsea. Zraněný Hancko nepomůže Atlétiku na Anfieldu, v akci i PSG
Šesticí zápasů pokračuje první kolo ligové fáze Ligy mistrů. Kromě duelu Slavie s norským Bodö/Glimt se od 18:45 hraje utkání mezi Olympiakosem a Pafosem. A od 21 hodin jsou na programu šlágry Ajaxu s Interem, Bayernu s Chelsea či Liverpoolu proti Atlétiku, jemuž bude chybět Dávid Hancko poté, co si před pár dny poranil kotník ve španělské lize. Obhájce trofeje z Paříže pak vyzve Atalantu Bergamo. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na webu iSport.