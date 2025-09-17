Předplatné

LM ONLINE: Bayern - Chelsea. Zraněný Hancko nepomůže Atlétiku na Anfieldu, v akci i PSG

Chelsea v londýnském derby porazila Fulham 2:0
Chelsea v londýnském derby porazila Fulham 2:0Zdroj: ČTK / AP / Ian Walton
Kylian Mbappé se prosadil z penalty
Kylian Mbappé se prosadil z penalty
Souboj Benficy s Karabachem
Souboj Benficy s Karabachem
Radost hráčů Tottenhamu po brance v Lize mistrů
Radost hráčů Arsenalu z gólu proti Bilbau
Arsenal zavítal v prvním kole Ligy mistrů na hřiště Bilbaa
Šesticí zápasů pokračuje první kolo ligové fáze Ligy mistrů. Kromě duelu Slavie s norským Bodö/Glimt se od 18:45 hraje utkání mezi Olympiakosem a Pafosem. A od 21 hodin jsou na programu šlágry Ajaxu s Interem, Bayernu s Chelsea či Liverpoolu proti Atlétiku, jemuž bude chybět Dávid Hancko poté, co si před pár dny poranil kotník ve španělské lize. Obhájce trofeje z Paříže pak vyzve Atalantu Bergamo. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

