Předplatné

LM ONLINE: Jaroš inkasoval proti Interu, Atlétiko odpovídá Liverpoolu, Bayern - Chelsea 3:1

Vítězslav Jaroš během svého debutu v Lize mistrů proti Interu
Vítězslav Jaroš během svého debutu v Lize mistrů proti InteruZdroj: ČTK / AP / Patrick Post
Vítězslav Jaroš během svého debutu v Lize mistrů proti Interu
Nuno Mendes slaví třetí branku PSG proti Atalantě
Arne Slot podává míč Pablu Barriosovi
Chviča Kvaracchelija slaví gól do sítě Atalanty
Hráči Interu slaví poté, co Marcus Thuram překonal Vítězslava Jaroše
Cole Palmer snížil proti Bayernu
Diego Simeone po nepovedeném vstupu Atlétika na Anfieldi
17
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Šesticí zápasů pokračuje první kolo ligové fáze Ligy mistrů. Kromě duelu Slavie s norským Bodö/Glimt (2:2) skončilo remízou (0:0) i utkání mezi Olympiakosem a Pafosem. A od 21.00 hraje Ajax s Vítězslavem Jarošem v brance proti Interu. V dalších šlágrech hostí Bayern Chelsea, Liverpool s Alexanderem Isakem vyzve Atlétiko, jemuž chybí zraněný Dávid Hancko. Obhájce trofeje z Paříže pak vyzve Atalantu Bergamo. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
00Detail
LIVE
22Detail
LIVE 2. poločas
02Tipsport300501,01Detail
LIVE 2. poločas
31Tipsport1,0135180Detail
LIVE 2. poločas
21Tipsport1,126,640Detail
LIVE 2. poločas
30Tipsport1,01300800Detail

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů