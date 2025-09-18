Předplatné

Rashford řádil za Barcelonu na Newcastlu, skóroval i Haaland. Schick zažil remízu

Marcus Rashford se na Newcastlu krásně trefil
Marcus Rashford se na Newcastlu krásně trefilZdroj: ČTK / AP / Owen Humphreys
Erling Haaland se znovu prosadil v Lize mistrů
Erling Haaland se znovu prosadil v Lize mistrů
Erling Haaland slaví gól
Giovanni Di Lorenzo z Neapole byl vyloučen za faul na Erlinga Haalanda
Giovanni Di Lorenzo z Neapole byl vyloučen za faul na Erlinga Haalanda
Marcus Rashford se na Newcastlu krásně trefil
Giovanni Di Lorenzo z Neapole byl vyloučen za faul na Erlinga Haalanda
Liga mistrů
Program úvodního kola ligové fáze Ligy mistrů uzavřely poslední zápasy. Leverkusen s útočníkem Patrikem Schickem v sestavě po bláznivém závěru remizoval v Kodani 2:2, český snajpr gól nedal, byť se do šance dostal. Marcus Rashford v dresu Barcelony řídil výhru na hřišti Newcastlu. City s Haalandovým příspěvkem skolili Neapol.

Kodaň prošla třemi předkoly, doma v nich vyhrála všechny tři duely s celkovým skóre 9:0 a ve skupinové fázi sahala po vítězství. Pro nového dánského trenéra Bayeru Hjulmanda začal návrat do vlasti nešťastně. Hrálo se jen devět minut, když nizozemský brankář Flekken lovil míč ze sítě po brejku, který přesně zakončil Švéd Larsson.

Po změně stran měl blízko k vyrovnání Maročan Ben Seghír, jehož střelu zastavila tyč. Schick se dostal ke střele až v 66. minutě a chorvatský brankář Kotarski vytáhl míč nad břevno. Osm minut před koncem předvedl Španěl Grimaldo svou specialitu a z přímého kopu vyrovnal, ale střídající Brazilec Robert strhl povedenou hlavičkou vedení znovu na stranu domácích. Jenže v nastavení si řecký obránce Chatzidiakos srazil Echeverriho centr do vlastní sítě.

Belgický mistr v posledním předkole deklasoval skotské Rangers celkem devíti góly a střeleckou formu si přenesl i do skupinové fáze. Už v prvním poločase mířilo mezi monacké tyče devět střel a tři skončily v síti. První velkou šanci přitom měli hosté, ale Akliouche v desáté minutě neproměnil penaltu. Brankář Mignolet jeho pokus vystihl, o osm minut později však musel kvůli zranění třísel hřiště opustit.

Jeho protějšek Köhn dlouho držel čisté konto, ale po půlhodině inkasoval třikrát v rozpětí dvanácti minut. Jako první ho překonal Tresoldi z německé jednadvacítky, který ještě na jaře hrál jen druhou bundesligu. Pak ho napodobili Nigerijec Onyedika a kapitán Vanaken, který je s 51 zápasy rekordmanem Brugg v Lize mistrů. Zásluhou Diakhona vedli domácí už 4:0 a v té chvíli srovnali v čele neúplné tabulky krok s Paris St. Germain. Hosté zmírnili porážku až v nastavení. Trefil se Fati, který je v Monaku na hostování z Barcelony.

#TýmZVRPSkóreB
1Frankfurt11005:13
2Paris SG11004:03
3Club Brugge11004:13
4Sporting11004:13
5Saint Gilloise11003:13
6Bayern11003:13
7Manchester City11002:03
8Arsenal11002:03
8Inter Milán11002:03
10Karabach11003:23
11Liverpool11003:23
12Barcelona11002:13
13Real11002:13
14Tottenham11001:03
15Dortmund10104:41
16Juventus10104:41
17Leverkusen10102:21
18Bodo/Glimt10102:21
19Slavia10102:21
20FC Kodaň10102:21
21Olympiacos10100:01
22Pafos10100:01
23Atlético10012:30
24Benfica10012:30
25Marseille10011:20
26Newcastle10011:20
27Villarreal10010:10
28Chelsea10011:30
29Eindhoven10011:30
30Ajax10010:20
30Bilbao10010:20
32Neapol10010:20
33Monaco 10011:40
33Kajrat10011:40
35Galatasaray10011:50
36Atalanta10010:40
  • Osmifinále
  • Play-off

Fotbal 2025

