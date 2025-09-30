Předplatné

Liga mistrů ONLINE: Real drtí Kajrat, hattrick Mbappého. Galatasaray hostí Liverpool

Kylian Mbappé dal proti Kajratu Almaty hattrick
Kylian Mbappé dal proti Kajratu Almaty hattrick
Fotbalisté Realu Madrid se radují z gólu
Radost fotbalistů Liverpoolu z gólu
Fotbalisté Atlétika Madrid oslavují vítězství
Kylian Mbappé oslavuje gól v dresu Realu Madrid
Fotbalisté Liverpoolu oslavují vstřelenou branku
Liga mistrů
Devět zápasů fotbalové Ligy mistrů vyplňuje úterní večer. Vedle zápasu Slavie na hřišti Interu Milán jdou do akce i evropské velkokluby. Real Madrid se od 18.45 představuje na hřišti kazašského Kajratu Almaty. Atlético hostí Frankfurt. Tottenham hraje na hřišti Bodö/Glimt, Liverpool startuje proti Galatasarayi Istanbul. Kyperský Pafos doma čelí Bayernu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
04Detail
21Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Frankfurt11005:13
2Paris SG11004:03
3Club Brugge11004:13
4Sporting11004:13
5Saint Gilloise11003:13
6Bayern11003:13
7Manchester City11002:03
8Arsenal11002:03
8Inter Milán11002:03
10Karabach11003:23
11Liverpool11003:23
12Barcelona11002:13
13Real11002:13
14Tottenham11001:03
15Dortmund10104:41
16Juventus10104:41
17Leverkusen10102:21
18Bodo/Glimt10102:21
19Slavia10102:21
20FC Kodaň10102:21
21Olympiacos10100:01
22Pafos10100:01
23Atlético10012:30
24Benfica10012:30
25Marseille10011:20
26Newcastle10011:20
27Villarreal10010:10
28Chelsea10011:30
29Eindhoven10011:30
30Bilbao10010:20
30Ajax10010:20
32Neapol10010:20
33Kajrat10011:40
33Monaco 10011:40
35Galatasaray10011:50
36Atalanta10010:40
  • Osmifinále
  • Play-off

Fotbal 2025

