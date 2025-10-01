Na Interu bez Chorého trápení, Kinského nohy v LM chybí. Co Slavia ukázala před derby?
Nefungovalo vůbec nic, to je třeba si přiznat. „A to jsem si myslel, že Slavia je schopná na Interu klidně remizovat,“ říká redaktor iSportu Bartoloměj Černík ve dvacetiminutovém Prvním dojmu po prohře 0:3 na San Siru. V Lize mistrů se opět odhalily díry a slabiny v kádru, ať už je to závislost na Christosi Zafeirisovi nebo problematická pozice levého beka. „Vynechání Ondřeje Zmrzlého na soupisce mi přijde jako luxus,“ doplňuje Černíkův kolega Michal Kvasnica. Co se ještě řešilo?
- V čem nejvíce chyběl Tomáš Chorý?
- Jak se choval Daiki Hašioka?
- Proč se vzpomíná na Antonína Kinského?
- Kdo zaujal a může vyhlížet premiérovou pozvánku do reprezentačního áčka?
- Co ukázala Slavia před derby a co se proti Spartě může změnit?
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|7
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|8
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|9
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|10
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|12
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|19
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|21
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|22
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|24
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|28
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off