Předplatné

Na Interu bez Chorého trápení, Kinského nohy v LM chybí. Co Slavia ukázala před derby?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Na Interu bez Chorého trápení, Kinského nohy v LM chybí. Co Slavia ukázala před derby? • Zdroj: iSport.tv
Lautaro Martínez se raduje z gólu proti Slavii
Lautaro Martínez se raduje z gólu proti Slavii
Lautaro Martínez střílí gól proti Slavii
Lautaro Martínez střílí gól proti Slavii
Lautaro Martínez se raduje z branky proti Slavii
Lautaro Martínez se raduje z branky proti Slavii
Christos Zafeiris během utkání proti Interu
19
Fotogalerie
TV iSport
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Nefungovalo vůbec nic, to je třeba si přiznat. „A to jsem si myslel, že Slavia je schopná na Interu klidně remizovat,“ říká redaktor iSportu Bartoloměj Černík ve dvacetiminutovém Prvním dojmu po prohře 0:3 na San Siru. V Lize mistrů se opět odhalily díry a slabiny v kádru, ať už je to závislost na Christosi Zafeirisovi nebo problematická pozice levého beka. „Vynechání Ondřeje Zmrzlého na soupisce mi přijde jako luxus,“ doplňuje Černíkův kolega Michal Kvasnica. Co se ještě řešilo?

  • V čem nejvíce chyběl Tomáš Chorý?
  • Jak se choval Daiki Hašioka?
  • Proč se vzpomíná na Antonína Kinského?
  • Kdo zaujal a může vyhlížet premiérovou pozvánku do reprezentačního áčka?
  • Co ukázala Slavia před derby a co se proti Spartě může změnit?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Anketa
Kolik získá Slavia bodů v Lize mistrů?
0-3
4-6
7-9
10 a víc
Přihlásit se
Celkově 11263 hlasů

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22008:26
2Real22007:16
3Inter Milán22005:06
4Tottenham21103:24
5Paris SG11004:03
6Atlético21017:43
7Marseille21015:23
8Sporting11004:13
9Club Brugge21015:33
10Saint Gilloise11003:13
11Arsenal11002:03
12Manchester City11002:03
13Karabach11003:23
14Barcelona11002:13
15Frankfurt21016:63
16Liverpool21013:33
17Chelsea21012:33
18Galatasaray21012:53
19Atalanta21012:53
20Bodo/Glimt20204:42
21Dortmund10104:41
22Juventus10104:41
23Leverkusen10102:21
24FC Kodaň10102:21
25Olympiacos10100:01
26Slavia20112:51
27Pafos20111:51
28Newcastle10011:20
29Villarreal10010:10
30Benfica20022:40
31Eindhoven10011:30
32Bilbao10010:20
33Neapol10010:20
34Monaco 10011:40
35Ajax20020:60
36Kajrat20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů