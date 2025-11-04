Předplatné

ONLINE: Slavia - Arsenal 0:1. VAR odhalil ruku Provoda, penaltu proměnil Saka

Faulovaný hráč Slavie
Faulovaný hráč SlavieZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Nástup hráčů Slavie s Arsenalem k zápasu
Základní sestava Slavie v Lize mistrů proti Arsenalu
Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač na tribuně během zápasu Slavie s Arsenalem
základní sestava Arsenalu proti Slavii
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Mikelem Artetou
Nástup hráčů Slavie s Arsenalem k zápasu
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Mikelem Artetou
39
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (64)

Fotbalisté Slavie v Lize mistrů nastupují do zatím zřejmě nejtěžšího zápasu sezony. Doma v Edenu od 18:45 čelí Arsenalu. Současný lídr anglické Premier League v ročníku prohrál zatím pouze jediný zápas, jinak všude dominuje. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Bayern330012:29
3Inter Milán33009:09
4Arsenal33008:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Sporting32017:46
11Chelsea32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Marseille31026:43
19Atlético31027:83
20Club Brugge31025:73
21Bilbao31024:73
22Frankfurt31027:113
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Slavia30212:52
29Pafos30211:52
30Leverkusen30215:102
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (64)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů