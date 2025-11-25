LM ONLINE: Schick se trefil na City, Leverkusen vede už 2:0! Chelsea - Barcelona 3:0
Fotbalisté Bayeru Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem hrají v 5. kole ligové fáze Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City. Ve šlágru Chelsea hostí Barcelonu, Dortmund vyzve Villarreal a Newcastle se představí na půdě Marseille. V akci jsou i Juventus či Neapol. Ajax po domácí prohře s Benfikou 0:2 zůstává bez bodu poslední, v utkání chytal Vítězslav Jaroš. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
Fotbalisté Ajaxu Amsterdam nezvládli v Lize mistrů ani pátý zápas a po domácí prohře s Benfikou Lisabon 0:2 zůstávají bez bodu poslední. Porážce nezabránil ani český brankář Vítězslav Jaroš, který se po pěti týdnech vrátil mezi tyče.
Jarošovi dal poprvé šanci dočasný kouč Fred Grim, který po debaklu od Galatasaraye 0:3 v minulém kole nahradil odvolaného Johna Heitingu. Už v šesté minutě po rohovém kopu český gólman vyrazil hlavičku Kolumbijce Ríose, ale než stačil znovu zaujmout pozici, překonal ho z voleje Švéd Dahl. V závěru zpečetil výsledek druhým gólem Lucemburčan Barreiro.
Osm porážek na evropské scéně v řadě je pro Ajax negativní klubový rekord a skóre 1:16 potvrzuje, kdo je nejslabším týmem v milionářské soutěži. Naopak trenér hostů José Mourinho se dočkal prvního bodového zisku v soutěži, v níž dvakrát slavil celkový triumf.
Turecký mistr v úvodu soutěže schytal pětibrankový debakl ve Frankfurtu nad Mohanem, ale od té doby neznal nic jiného než vítězství. Jenže šest z osmi gólů dal Osimhen, nejlepší střelec soutěže dnes chyběl. Z africké kvalifikace si totiž přivezl nejen zklamání z toho, že Nigérie nebude na mistrovství světa, ale i svalové zranění.
Nahradit se ho pokusil Brazilec Sara a bombou z 25 metrů zatřásl tyčí, ale to bylo všechno. Lídr belgické ligy při třech prohrách po sobě v Lize mistrů dostal celkem 11 branek, ale v Istanbulu bránil bezchybně. A navíc po necelé hodině Kanaďan David rozhodl. Frustrovaní domácí sbírali žluté karty a Ünyay těsně před koncem uviděl i červenou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|5
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|6
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|7
Newcastle
|4
|3
|0
|1
|10:2
|9
|8
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|9
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|10
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|11
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|12
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|13
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|14
Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13:11
|7
|15
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|16
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|17
Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|18
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|19
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|20
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|21
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|22
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|23
Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|24
Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|25
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|26
Marseille
|4
|1
|0
|3
|6:5
|3
|27
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|28
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|29
Bilbao
|4
|1
|0
|3
|4:9
|3
|30
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|31
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|32
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|33
Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
|34
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|35
Kajrat
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off