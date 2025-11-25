Předplatné

LM ONLINE: Schick se trefil na City, Leverkusen vede už 2:0! Chelsea - Barcelona 3:0

Patrik Schick v 54. minutě poslal Leverkusen na hřišti Manchesteru City do vedení 2:0
Patrik Schick v 54. minutě poslal Leverkusen na hřišti Manchesteru City do vedení 2:0Zdroj: Steve Taylor/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia
Patrik Schick v utkání s Manchesterem City
Robert Lewandowski ve vzdušném souboji na hřišti Chelsea
Lamine Yamal po souboji s Enzem Fernandezem
Fotbalisté Newcastlu slaví gól do sítě Marseille
Newcastle zavítal na hřiště Olympique Marseille
José Mourinho se dočkal prvního vítězství v Lize mistrů s Benfikou
José Mourinho se dočkal prvního vítězství v Lize mistrů s Benfikou
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Bayeru Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem hrají v 5. kole ligové fáze Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City. Ve šlágru Chelsea hostí Barcelonu, Dortmund vyzve Villarreal a Newcastle se představí na půdě Marseille. V akci jsou i Juventus či Neapol. Ajax po domácí prohře s Benfikou 0:2 zůstává bez bodu poslední, v utkání chytal Vítězslav Jaroš. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
02Detail
LIVE
01Detail
LIVE
23Detail
LIVE 2. poločas
30Tipsport1,01600800Detail
LIVE
30Detail
LIVE
02Detail
LIVE 2. poločas
21Tipsport1,0411130Detail
LIVE
20Detail
LIVE 2. poločas
00Tipsport251,0419Detail

Fotbalisté Ajaxu Amsterdam nezvládli v Lize mistrů ani pátý zápas a po domácí prohře s Benfikou Lisabon 0:2 zůstávají bez bodu poslední. Porážce nezabránil ani český brankář Vítězslav Jaroš, který se po pěti týdnech vrátil mezi tyče.

Jarošovi dal poprvé šanci dočasný kouč Fred Grim, který po debaklu od Galatasaraye 0:3 v minulém kole nahradil odvolaného Johna Heitingu. Už v šesté minutě po rohovém kopu český gólman vyrazil hlavičku Kolumbijce Ríose, ale než stačil znovu zaujmout pozici, překonal ho z voleje Švéd Dahl. V závěru zpečetil výsledek druhým gólem Lucemburčan Barreiro.

Osm porážek na evropské scéně v řadě je pro Ajax negativní klubový rekord a skóre 1:16 potvrzuje, kdo je nejslabším týmem v milionářské soutěži. Naopak trenér hostů José Mourinho se dočkal prvního bodového zisku v soutěži, v níž dvakrát slavil celkový triumf.

Turecký mistr v úvodu soutěže schytal pětibrankový debakl ve Frankfurtu nad Mohanem, ale od té doby neznal nic jiného než vítězství. Jenže šest z osmi gólů dal Osimhen, nejlepší střelec soutěže dnes chyběl. Z africké kvalifikace si totiž přivezl nejen zklamání z toho, že Nigérie nebude na mistrovství světa, ale i svalové zranění.

Nahradit se ho pokusil Brazilec Sara a bombou z 25 metrů zatřásl tyčí, ale to bylo všechno. Lídr belgické ligy při třech prohrách po sobě v Lize mistrů dostal celkem 11 branek, ale v Istanbulu bránil bezchybně. A navíc po necelé hodině Kanaďan David rozhodl. Frustrovaní domácí sbírali žluté karty a Ünyay těsně před koncem uviděl i červenou.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440014:312
2Arsenal440011:012
3Inter Milán440011:112
4Chelsea531112:610
5Manchester City531110:510
6Paris SG430114:59
7Newcastle430110:29
8Real43018:29
9Liverpool43019:49
10Galatasaray53028:79
11Tottenham42207:28
12Leverkusen52218:108
13Sporting42118:57
14Dortmund421113:117
15Barcelona521212:107
16Karabach52128:97
17Atalanta42113:57
18Neapol52126:97
19Atlético420210:96
20Saint Gilloise52035:126
21Eindhoven41219:75
22Monaco 41214:65
23Pafos41212:55
24Club Brugge41128:104
25Frankfurt41127:114
26Marseille41036:53
27Juventus40317:83
28Benfica51044:83
29Bilbao41034:93
30Bodo/Glimt40225:82
31Slavia40222:82
32Olympiacos40222:92
33Villarreal40132:61
34FC Kodaň40134:121
35Kajrat40132:111
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů