Předplatné

Pardubice pod Trousilem našly tvář, Hradec vyhrál derby na tribunách. Propad Bohemians

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Data z derby: Pardubice pod Trousilem našly tvář, Hradec vyhrál na tribunách. Co propad Bohemky? • Zdroj: iSport.cz
Trenér Jan Trousil slaví cennou výhru v derby s Hradcem Králové
Trenér Jan Trousil slaví cennou výhru v derby s Hradcem Králové
František Čech dostal červenou kartu
Pardubická euforie po gólu Louise Lurvinka
Pardubická euforie po gólu Louise Lurvinka
Tom Slončík bojuje v utkání proti Pardubicím
Tom Slončík bojuje v utkání proti Pardubicím
19
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Východočeské derby, které bavilo: „Pardubice byly proti Hradci Králové přímočařejší, dravější, rychlejší. Vyhrály zaslouženě, navíc tým pod koučem Janem Trousilem našel tvář,“ chválí v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. Ten spolu s kolegou Pavlem Šťastným rozebírá data ze zápasu, který pro „votroky“ vyzněl vítězně alespoň na tribunách. „V Pardubicích fotbal zatím tolik netáhne, ale dal bych tomu čas,“ říká Šťastný.

Zazní také:

  • Míří Bohemians do skupiny o udržení?
  • Kde jsou góly?
  • Není jádro týmu už příliš „zatuchlé“?
  • A co role trenéra Jaroslava Veselého, který v klubu musí zastávat více pozic?

Celý díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů