ONLINE: Tottenham - Slavia. Ogbu po návratu letos poprvé v LM, na hrotu Chytil
Fotbalisté Slavie čelí v šestém kole Ligy mistrů v Londýně favorizovanému Tottenhamu a chtějí oživit šance na postup do vyřazovací části. Na první výhru v soutěži čekají, tři zápasy před koncem ligové fáze mají tři body za remízy. Barvy vítěze minulého ročníku Evropské ligy hájí bývalý gólman Slavie Antonín Kinský, plní však roli brankářské dvojky za Italem Guglielmem Vicariem a stále čeká na debut v milionářské soutěži. Utkání se startem ve 21.00 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Pražané jsou ve společné tabulce 36 týmů na 31. místě. Do vyřazovací fáze projde 24 mužstev, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále. Český šampion a lídr domácí soutěže potřebuje v Londýně bodovat, aby se před závěrečnými duely s Barcelonou a Pafosem udržel ve hře. V pohárech přitom už dvanáctkrát po sobě nezvítězil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off