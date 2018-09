Peníze v pohárech. Plzeň by skalpem CSKA vydělala téměř na dva Matoušky

Záložník Bordeaux Jaroslav Plašil jako by nechtěl tomu věřit, co se na hřišti děje • Michal Beránek (Sport)

Viktoria Plzeň si užívá sváteční sezonu. Po pěti letech naskočila do Ligy mistrů, kde v úvodním duelu doma remizovala s CSKA Moskva 2:2. Vedle zápasů s nejlepšími světovými týmy jsou pro Viktorii lákavé i obří zisky plynoucí z bojů mezi evropskou smetánkou. Vedle 400 milionů, které do klubu přitečou jen díky samotné účasti, jsou ve hře i další příjemné bonusy - za výhru může Plzeň inkasovat 2,7 milionu eur (70,2 milionu korun), remíza je ohodnocena 900 000 eury (23,4 milionu). Pokud by tedy český mistr udržel vedení nad CSKA, získal by jen jedním duelem mnohem víc, než třeba Slavia zaplatila Příbrami za talentovaného Jana Matouška (40 milionů).