Dva scénáře LM a EL: Rychlovka bez odvet, nebo spolu s ligami. Bez diváků | iSport.cz

Ředitel soutěží Giorgio Marchetti předpokládá, že změna formátu ze dvou zápasů na jeden by umožnila dohrát evropské poháry během 14 dnů v srpnu. Vyvrcholení Ligy mistrů a Evropské ligy by následovalo poté, co by v jednotlivých zemích skončily domácí ligové soutěže.

Druhá pracovní varianta počítá s tím, že by se poháry znovu rozehrály na začátku července a probíhaly by paralelně s domácími ligami. Finále Ligy mistrů by bylo na programu na přelomu července a srpna. Oba plány počítají s tím, že se bude hrát bez diváků.

Obě soutěže se v březnu zastavily v rozehrané osmifinálové fázi. UEFA získala prostor na jejich dohrání i tím, že odložila letní evropský šampionát na příští rok. Další osud evropských pohárů nyní řeší pracovní skupina, která se podle deníku se zástupci klubové asociace již dohodla na tom, že Liga mistrů i Evropská liga se dohrají bez ohledu na to, kdy se tak stane.