Evropská MATEMATIKA: Skoro jistý podzim Slavie, Plzni může stačit výhra | iSport.cz

Jejich cílem je Liga mistrů, to je jasná věc. Ale – fotbalistům Plzni stačí vyhrát jeden zápas a jsou přinejhorším v základní skupině Evropské ligy. Slavia a Sparta dokonce nemusí ani kopnout do míče a získají stejnou jistotu jako Viktoria. Ovšem červenobílí k tomu mají blíž než letenský tým. Projděte si, jakou mají nejlepší týmy ve FORTUNA:LIZE vyhlídky pro předkola evropských pohárů v další sezoně.

Mistr (Slavia)

Vstup: Nejhůře třetí předkolo mistrovské části Ligy mistrů.

Výhra Slavie = postup do play off LM a v případě vyřazení v něm jistota základní skupiny Evropské ligy.

Prohra Slavie = přesun do čtvrtého předkola Evropské ligy.

Ale pozor: pokud si vítěz probíhajícího ročníku Ligy mistrů zároveň zajistí ve své lize místo do LM (velmi pravděpodobné), posune se Slavia rovnou do play off LM, což v každém případě znamená základní skupinu jednoho z pohárů.

Vicemistr (Plzeň)

Vstup: Druhé předkolo nemistrovské části Ligy mistrů.

Prohra Plzně = přesun do třetího předkola Evropské ligy (a to do standardní kvalifikace EL, nikoliv do té z vypadnutých klubů z mistrovské části LM).

Výhra Plzně = postup do třetího předkola Ligy mistrů, což už znamená jistotu základní skupiny evropského poháru. Ano, je to tak. Plzni stačí vyhrát jeden zápas a je v Evropě, protože platí, že vyřazené kluby ze třetího i čtvrtého předkola nemistrovské větve LM se přesunou do základní skupiny EL.

Vítěz Mol Cupu (Sparta)

Vstup: Nejhůře třetí předkolo Evropské ligy.

Ale pozor: pokud se vítěz probíhajícího ročníku Evropské ligy zároveň kvalifikuje do Evropské ligy ze své domácí soutěže (z ligy nebo poháru), poskočí Sparta do základní skupiny této soutěže. To však není tak pravděpodobné jako výše u Slavie.

Zbylá dvě místa z ligy (Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav, Bohemians)

Vstup: Druhé předkolo Evropské ligy.

Jedno místo získá třetí či čtvrtý tým ligy (to podle toho, kolikátá skončí Sparta). O druhém rozhodne kvalifikační zápas o Evropskou ligu. V něm se utkají pátý tým ligy (Liberec nebo Jablonec) s vítězem dvojzápasu Bohemians-Mladá Boleslav z ligové skupiny o Evropu.