Los pohárů: Slavii hrozí opět Rangers, Plzeň se velkým jménům vyhne

Dnes se ve švýcarském Nyonu losují play off všech evropských pohárů. V Lize mistrů může Slavia v případě postupu přes Ferencváros narazit na vítěze utkání Kluže s Young Boys Bern, nebo Crvené Zvezdy Bělehrad se Šeriffem Tiraspol. Velmi pikantní by bylo setkání s Glasgow Rangers v případě, že vyřadí Malmö, variantou je také střet s Bröndby Kodaň. A co další české kluby? ONLINE přenosy ze všech losování sledujte na iSport.cz!

Méně možností než její rival z Edenu má Sparta. Jestliže povalí Monaco, zahraje si o základní skupinu s vítězem utkání mezi Spartakem Moskva a Benfikou, případně mezi Genkem a Šachtarem Doněck.

V Evropské lize je v osudí jen Jablonec. Když vyřadí Celtic, dostane v play off jednoho ze šestice celků Alkmaar, Fenerbahce, Zorja Lugaňsk, Antverpy, Sturm Graz a Randers.

Ve třetím předkole Konferenční ligy je po vyřazení Brestu také Plzeň. Jestliže zvládne odstavit velšské The New Sainst, o postup do základní skupiny nově vzniklé soutěže by si zahrála s vítězem některého z těchto utkání: CSKA Sofia–Osijek, Ferreira–Larne, Breidablik–Aberdeen, Čukarički–Hammarby.

Los Ligy mistrů začíná ve 12 hodin, Evropská liga se losuje o hodinu později a o další hodinu déle pak Konferenční liga.