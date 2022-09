Koeficient trpí. Ale konkurenti českých týmů hráli stejnou bídu

Porážka a dvě remízy, to je smutně malý příspěvek tří českých zástupců v evropských pohárech do žebříčku národních koeficientů. To je ta špatná. Dobrou zprávou je, že přímí konkurenti o klíčové pozice si vedli stejně, nebo dokonce hůř.

Žebříček koeficientů určuje počet a nasazení klubů dané země do Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy. V téhle sezoně se hraje o to, jak si státy rozdělí přístup do Evropy do ročníku 2024/2025. To je ročník, v němž se všech tří soutěží nově zúčastní 36 týmů.

Pro Česko, v tuto chvíli třinácté, je zásadní, aby nespadlo na 16. příčku. Pak se zase do pohárů vrátí pět klubů.

Prohra Plzně na Barceloně se čekala, ovšem Slavia a Slovácko dávaly naději, že naberou dvě výhry. Průběhy obou zápasů ukázaly, že k nim bylo velice blízko. Jenže za dvě remízy si český žebříček polepšil jen o 0,5 bodu. V případě dvou výher by Česko by přeskočilo Norsko (dva norské týmy také pouze dvakrát remizovaly) a bylo by dvanácté.

Odstup tedy zůstává stejný, což naštěstí platí i u zemí, které naopak chtějí Česko předstihnout. Nikdo neposbíral více než 0,5 bodu, Ukrajina ještě o desetinu méně a Řecko s Dánskem vůbec nic.

Současný žebříček

(za výhru 2 body, za remízu 1, celkový součet v daném týdnu se dělí počtem klubů, které na začátku sezony šly do pohárů)

12. Norsko 27,250

Eindhoven–Bodo/Glimt 1:1

Molde–Gent 0:0

Národní přírůstek: 0,5 (2 ku 4)

13. ČESKO 27,050

Barcelona–Plzeň 5:1

Sivasspor–Slavia 1:1

Slovácko–Partizan 3:3

Národní přírůstek: 0,5 (2 ku 4)

14. Švýcarsko 26,925

FC Curych–Arsenal 1:2

Basilej–Pjunik 3:1

Národní přírůstek: 0,5 (2 ku 4)

15. Rusko 26,215

vyřazeno z pohárů

16. Ukrajina 26,100

Lipsko–Šachtar 1:4

Fenerbahce–Dynamo Kyjev 3:1

Dnipro–Alkmaar 0:1

Národní přírůstek: 0,4 (2 ku 5)

17. Řecko 24,725

Nantes–Olympiakos 2:1

Národní přírůstek: 0 (0 ku 4)

18. Chorvatsko 25,150

Dinamo Záhřeb–Chelsea 1:0

Národní přírůstek: 0,5 (2 ku 4)

19. Dánsko 24,625

Dortmund–FC Kodaň 3:0

Sturm–Midtjylland 1:0

Anderlecht–Silkeborg 1:0

Národní přírůstek: 0 (0 ku 5)

Pokud Česko udrží 13. místo, do pohárů půjde pět týmů (to platí do 15. místa včetně), přičemž mistr přímo do play off Ligy mistrů (s jistotou přinejhorším základní skupiny EL) a vítěz poháru do play off Evropské ligy (s jistotou přinejhorším základní skupiny KL).

Co se týče příští sezony, tedy 2023/2024, tam už je vše dané. Česko stejně jako v tomto ročníku pošle do evropských předkol čtyři týmy, a to:

- mistr do 3. předkola LM

- vítěz poháru do 3. předkola EL

- druhý a třetí tým ligy do 2. předkola KL

Bez nadsázky tedy platí, že Plzeň, ale spíš Slavia a Slovácko kopou za celý český fotbal.