Liga naruby LIVE: Jízda i nálož Sparty. Skvělá Slavia veze naději, co Plzeň?

To byl pravý evropský hukot. Pražská „S“ se popasovala s naprostou evropskou špičkou - a i když výsledky byly dost rozdílné, výkony se ani Sparta, ani Slavia nenechaly zahanbit. Ovšem jsou to „sešívaní“, kteří si ze San Sira vezou daleko nadějnější výsledek do odvety. A co výkon Plzně v Ženevě, po kterém vypadá vidina čtvrtfinále Konferenční ligy velmi slibně?