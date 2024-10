Šance českých klubů: Přímý postup Slavie! Plzeň na hraně, Sparta za ní

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Kolik českých klubů si zahraje evropské poháry i v play off? Ligová fáze je v plném proudu a první zápasy už napověděly. Mladá Boleslav to bude mít v Konferenční lize složité, „velká trojka“ ale může na postup reálně pomýšlet. Jaké jsou aktuální šance Sparty, Slavie a Plzně podle pokročilých dat společnosti Opta? A které kluby ligové fáze jednotlivých soutěží s největší pravděpodobností vyhrají?

Liga mistrů Liga mistrů má zatím jen dva stoprocentní týmy. Všechny zápasy překvapivě vyhrála Aston Villa, která zdolala i slavný Bayern. Druhým celkem je Liverpool, jenž zvládl těžké duely v Lipsku i v Miláně na AC a doma si poradil s Boloňou. Právě „Reds“ jsou podle modelu Opty největším favoritem na první místo po všech osmi utkáních. Salaha a spol. přitom nečeká nic lehkého – potkají ještě i Leverkusen nebo Real Madrid.

Sparta v Lize mistrů Výhra nad Salcburkem, remíza ve Stuttgartu a očekávaná porážka na půdě Manchesteru City. Sparta má čtyři body, aktuálně by se mezi čtyřiadvacítku postupujících vešla. Ale bude to platit i na konci ledna? Hodně napoví příští zápas s Brestem, klíčová bude i konfrontace Larse Friise s Brianem Priskem v Rotterdamu. Predikce Opty říká, že Letenským postup nakonec spíš těsně unikne.

Evropská liga Tři vítězství, skóre 9:1. Lazio vstoupilo do druhé nejprestižnější soutěže s velkým přehledem, skalpy Nice nebo Twente se cení. Plný počet bodů mají ještě Tottenham a překvapivě také Anderlecht. Podle dat má Lazio největší šanci na prvenství i na konci ligové fáze, kromě Tottenhamu mu může konkurovat třeba i Bilbao, čtvrteční přemožitel Slavie. Nečekaně vzadu nyní jsou v tabulce dvě velká jména – Manchester United (21. místo, 3 body) a AS Řím (19. místo, 4 body).

Slavia v Evropské lize Porážka v Bilbau je komplikací, ale model Slavii pořád dává velmi dobré šance. Nejpravděpodobnější dokonce je, že mezi slavnými evropskými značkami skončí pátá! To by znamenalo přímý postup do osmifinále mezi šestnáctku nejlepších. Pražany teď čeká těžký zápas ve Frankfurtu, pak hostí Fenerbahce. Tento dvojboj hodně napoví, jestli jsou myšlenky na top osmičku reálné.

Plzeň v Evropské lize Kdybyste se na západě Čech zeptali před startem ligové fáze, tři body po třech zápasech by možná brali. Teď ale Viktoria musí cítit, že z dosavadních utkání šlo vytěžit víc než tři remízy. Ludogorec byl doma k poražení a předevčírem v Soluni Plzeň ještě v osmdesáté minutě vedla o dva góly. Body, které můžou na konci hodně chybět… Predikce Opty ale mužstvo Miroslava Koubka do play off zatím posouvá, nejpravděpodobnější je umístění na 21. místě.

Konferenční liga Třetí evropská soutěž měla při pohledu na seznam účastníku jasného favorita. Jedno jméno mezi ostatními vyčnívalo. A Chelsea zatím svou roli s přehledem potvrzuje. Čtyři góly dala Gentu a ve čtvrtek v Aténách i Panathinaikosu. Zbývající soupeři navíc už takovou kvalitu nemají, posuďte sami – Noah, Heidenheim, Astana a Shamrock Rovers. Bude překvapením, pokud Chelsea nezíská všech osmnáct možných bodů.