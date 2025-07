Los pohárů ONLINE: Hratelní soupeři pro Baník, Plzeň proti Rangers? Čeká i Sparta

Fotbalisté Plzně, Ostravy a Sparty se dozvídají jména dalších soupeřů v evropských pohárech. Pokud Viktoria postoupí přes Servette do 3. předkola Ligy mistrů, utká se s vítězem dvojzápasu Rangers - Panathinaikos. Baník by se v případě postupu přes Legii do 3. předkola Evropské ligy střetl s lepším z dvojice Celje - AEK Larnaca. Pokud se do EL propadne Plzeň, bude hrát s postupujícím z dvojzápasu Šeriff Tiraspol - Utrecht. Ostravané se společně se Spartou ještě dozví soupeře i pro Konferenční ligu, ONLINE přenosy losování všech soutěží sledujte na iSportu.