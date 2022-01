Poskočil, podíval se jinam a... nedal. Bailly pohřbil postup a je pro smích

Jak Bailly ztroskotal? Vzal si krátký rozběh, před kopem si poskočil a navíc ještě odvrátil zrak zcela mimo bránu někam k rohovému praporku. „Proměnil se v Jorginha, Bruna Fernandese a Roberta Firmina v jeden moment a stejně nedal,“ napsal jeden z fanoušků na Twitteru, kde se strhla vřava.

„Vážně vyřadil svoji zemi tím, že kopal penaltu poslepu? Mám dost,“ smál se jiný. „Bailly je absolutní legenda. Asi moc sleduje Bruna na tréninku,“ dostal další nálož stoper, jenž na klubové úrovni nastupuje za Manchester United společně s Fernandesem, což je prvotřídní exekutor pokutových kopů.

Portugalec v minulé sezoně Premier League nasázel 18 branek, z toho hned 9 z bílého bodu. V čem tkví jeho kouzlo? V krátkém rozběhu, následném poskoku, kterým donutí gólmana k pohybu, aby míč následně poslal na druhou stranu. Jednoduché a účinné. Stejným stylem zahrává penalty i další expert Jorginho. Italský záložník ve službách londýnské Chelsea je prakticky neomylný exekutor pokutových kopů.

V jejich podání to vypadá tak snadno. Na tom nic není. Jakoby si řekl Bailly. Ale ještě by to chtělo něco, co to vyšperkuje. Jasný, přidám specialitu brazilského forvarda Liverpoolu Firmina – zakončení naslepo. To klapne. Budu hrdina a legenda!

Tak nějak asi musel Bailly uvažovat. V hlavě krásná myšlenka, provedení ostudné. Navíc mělo katastrofální důsledky – Pobřeží slonoviny vypadlo.

Na Twitteru se ale objevil ještě jeden příspěvek od příznivce Manchesteru United s trochu konspiračním i úsměvným nádechem: „Víte, proč nedal? Aby Egypt šel dál a Salah chyběl Liverpoolu delší dobu.“ Problém ale je, že úhlavní rival „Rudých Ďáblů“ i bez největší opory válí. Bez kudrnatého faraona odehrál tři zápasy a všechny vyhrál.