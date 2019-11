Vstupenky na EURO 2020 - předprodej, kolik stojí, kde koupit | iSport.cz

Český tým dostal míč do kosovské sítě, ale branka Vladimíra Daridy neplatila kvůli předchozímu faulu Tomáše Součka na brankáře soupeře • Sport

Do prodeje půjde milion vstupenek, o jejichž ceně mimo hrací fáze rozhoduje i místo konání, protože šampionát se při příležitosti 60. výročí mistrovství Evropy koná ve dvanácti zemích. Nejdražší lístky na zahajovací zápas v Římě stojí 225 eur (5700 korun) a nejlevnější 75 eur (1900 korun).

Na zápasy základních skupin jsou nejlevnější vstupenky v Baku, Bukurešti a Budapešti, kde vyjdou na 30, 75 a 125 eur. V Kodani, Londýně, Mnichově, Glasgow, Bilbau, Římě, Amsterodanu a Petrohradě a Dublinu pak stojí lístky 50, 125 a 185 eur. Na finále v Londýně se ceny vstupenek pohybují v rozmezí 95 až 945 eur.

O složení skupin rozhodne dnešní los od 18:00. Sledujte ONLINE>>>

Fanoušci budou moci zažádat o lístky na jednotlivá utkání, ale i na všechny zápasy svého týmu včetně vyřazovací části. Pokud by do ní jejich reprezentace nepostoupila, dostanou peníze zpět. A jak už dříve informovala Fotbalová asociace ČR, členové oficiálního fanklubu národního týmu budou mít při předprodeji výhodu.

První fáze předprodeje lístku na evropský šampionát, který se uskuteční příští rok na přelomu června a července, proběhla v létě. Do prodeje šlo 1,5 milionu lístků a zájem o ně byl obrovský - podáno bylo 19,5 milionu žádostí.

Harmonogram předprodeje vstupenek

12. června - 12. července 2019 volný předprodej vstupenek na všechna utkání 4. prosince 2019 předprodej pro jisté účastníky z kvalifikace EURO 2020 duben 2020 předprodej pro postupující z play-off o EURO 2020 12. června 2020 zahájení EURO 2020

Kde koupit vstupenky na EURO 2020?

Všechny vstupenky se prodávají přes internet na webu EURO 2020.

Kolik stojí vstupenky na EURO 2020?

UEFA při cenách zohlednila kupní sílu fanoušků v jednotlivých zemích. Na utkání v Bukurešti, Budapešti a Baku jsou vstupenky levnější. Pořídíte je od 30 eur. Čeští fanoušci to na zápasy EURO 2020 budou mít nejblíže právě do Budapešti a Mnichova. Do Allianz Areny pořídíte vstupenky na základní skupiny od 50 eur.

Vstupenky na každé utkání jsou rozděleny do tří cenových kategorií podle dispozic každého stadionu.

Semifinále a finále evropského šampionátu bude hostit londýnské Wembley. Vstupenky na finále pořídíte od 95 eur. Nejdražší vstupenky vyjdou na 945 eur (více než 24 000 Kč).