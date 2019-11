Vstupenky na EURO 2020 - předprodej, kolik stojí, kde koupit | iSport.cz

První fáze předprodeje vstupenek na EURO 2020 proběhla od 12. června do 12. července 2019 • Uefa.com

Polovina z celkového počtu 3 milionů lístků, které půjdou do volného prodeje, už zná své majitele. Ti o ně mohli žádat v první fázi předprodeje od 12. června do 12. července. Poprvé v historii bude EURO hostit 12 měst v několika evropských zemích. Žadatelé si tak mohli vybrat dějiště včetně zápasu, jehož aktéry ale budou znát až po losu základních skupin EURO 2020.

Dobrá zpráva pro ty, kteří první fázi předprodeje nestihli. Zbývající lístky půjdou do prodeje až po losu základních skupin, který proběhne 30. listopadu v rumunské Bukurešti. Pokud tedy splníte podmínky stanovené FAČR, můžete si zažádat o vstupenky na konkrétní zápasy české reprezentace. Největší šanci na získání vstupenek budou mít členové oficiálního Fanklubu fotbalové reprezentace.

Harmonogram předprodeje vstupenek

12. června - 12. července 2019 volný předprodej vstupenek na všechna utkání 4. prosince 2019 předprodej pro jisté účastníky z kvalifikace EURO 2020 duben 2020 předprodej pro postupující z play-off o EURO 2020 12. června 2020 zahájení EURO 2020

Kde koupit vstupenky na EURO 2020?

Všechny vstupenky se prodávají přes internet na webu EURO 2020.

Kolik stojí vstupenky na EURO 2020?

UEFA při cenách zohlednila kupní sílu fanoušků v jednotlivých zemích. Na utkání v Bukurešti, Budapešti a Baku jsou vstupenky levnější. Pořídíte je od 30 €. Čeští fanoušci to na zápasy EURO 2020 budou mít nejblíže právě do Budapešti a Mnichova. Do Allianz Areny pořídíte vstupenky na základní skupiny od 50 €.

Vstupenky na každé utkání jsou rozděleny do tří cenových kategorií podle dispozic každého stadionu.

Semifinále a finále evropského šampionátu bude hostit londýnské Wembley. Vstupenky na finále pořídíte od 95 €. Nejdražší vstupenky vyjdou na 945 € (více než 24 000 Kč).