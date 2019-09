Euro 2020 | Bořil po prohře: Měli jsme vyložené šance, za výkon se stydět nemusíme | iSport.cz

Padli jste 1:2. Byl to hodně nepovedený výkon?

„Tak nepovedený… Především z toho důvodu, že nemáme tři body. Nicméně si myslím, že jsme neodehráli úplně špatný zápas. Měli jsme vyložené šance. Kdybychom je proměnili, asi by to vypadalo jinak a lépe. Naopak jsme dvě hloupé a také smolné branky inkasovali. První byla z odrazu ve středu hřiště a druhá pak z rohu, kdy jsme to z vápna nezachytili. Míč pak po střele skončil u tyče. Pro nás smůla… Chtěli jsme z Kosova každopádně přivést tři body. Nedá se nic dělat, musíme se oklepat a jít do dalšího zápasu.“

Patrik Schick, jediný český střelec, výkon týmu poměrně ostře zkritizoval. Předvedli jste vůbec takový fotbal, abyste si mohli nárokovat vítězství?

„Tak měli jsme tam vyložené šance… Třeba Schiky měl za stavu 1:0 velkou příležitost. Kdyby ji proměnil, vedli jsme o dva góly. A jak říkám, vypadalo by to úplně jinak. Pak nás zatlačili. Hlavně mrzí ten druhý gól, který jsme dostali po rohu. Tohle si musíme pohlídat. Takový gól nesmíme dostat.“

Mergim Vojvoda si po rohovém kopu naběhl mezi čtyři hráče a neobtěžován střílel. Nepřečetli jste signál Kosova?

„Co vím, byl tam náběh z vápna. Nevím přesně, kdo tam měl být. My jsme drželi prostor. Je to chyba všech.“

Jak se vám hrálo ve frenetické atmosféře?

„Věděli jsme, že nás čeká bouřlivá kulisa. Připravili jsme se na to, výsledek tomu ale neodpovídá. Kdyby přišla jen tisícovka lidí, asi by to moc dobrý fotbal nebyl. Takhle přišel vyprodaný stadion, hrálo se nahoru dolů. Jen škoda, že jsme nedali vyložené šance.“

Berete zápas jako promarněnou šanci i s ohledem na vývoj skupiny?

„Určitě, Kosovo bylo k poražení. Jeli jsme si pro tři body, byť jsme věděli, že to tady bude těžký. Myslím, že jsme byli i dobře připravení. Nedostali jsme gól z dálky, nebo po individuální akci. Škoda, chtěli jsme tři body, v dalším zápase musíme zabrat. Vždycky je komplikace, jestliže se prohraje. Vyhodnotíme si to a příště to bude lepší.“

Už v úterý hrajete v Černé Hoře. Může vás krach v Kosovu poznamenat?

„Určitě ne. Každý je na takové situace zvyklý. S tím nebude žádný problém.“

Ale budete pod velkým tlakem…

„Pod tlakem jsme každý zápas. Vždycky chceme uspět. Nemyslím, si že bychom se měli za výkon stydět. Měli jsme víc vyložených příležitostí vstřelit gól, nevyužili jsme je a soupeř nás za to potrestal. Z toho se musíme oklepat a jít dál.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20. Muriqi, 66. Vojvoda Hosté: 16. Schick Sestavy Domácí: Muric – Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj – Voca, Halimi (87. Raškaj) – Žegrova (56. Muslija), Celina, Rašani (51. Valon Beriša) – Muriqi. Hosté: Vaclík – Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Bořil – Darida, T. Souček – Masopust (80. Doležal), Král (72. Hušbauer), Jankto – Schick (61. Krmenčík). Náhradníci Domácí: Ujkani, Bekaj, Drešević, Raškaj, Hasani, Muslija, Beriša, Paqarada, Kryeziu, Nuhiu, Beriša Hosté: Koubek, Pavlenka, Brabec, Coufal, Simič, Krejčí, Kalvach, Novák, Kopic, Krmenčík, Doležal, Hušbauer Karty Domácí: Muriqi Hosté: Čelůstka, Masopust Rozhodčí Makkelie – Diks, Steegstra Stadion Stadiumi Fadil Vokrri, Priština