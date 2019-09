EURO 2020 | Šilhavý: Před zápasem mi bylo blbě. Kritiku jsem použil jako motivaci | iSport.cz

Co říkáte na výhru v Černé Hoře?

„Jsem hlavně šťastný, že jsme vyhráli. Anglie vyhrála doma s Kosovem, takže jsme zase ve hře. Chtěl bych klukům poděkovat, ukázali charakter. Po kritice, která se na nás po výsledku v Kosovu snesla, to bylo docela těžké. Všichni jsme cítili, že tady je nutné vyhrát. Podařilo se nám to, s tímhle zápasem jsme spokojení.“

Odpovídá výsledek 3:0 tomu, co se dělo na hřišti?

„Černá Hora má velmi dobré mužstvo. V prvním poločase jsme neproměnili šance, ve druhém jsme konečně dali gól ze standardky, to bylo důležité. Pak jsme přidali druhý, hráli jsme velmi dobře takticky, celý zápas aktivně. V poslední minutě jsme pak z penalty dali třetí gól. Byli jsme ve druhém poločase produktivní a myslím, že jsme měli víc šancí, než soupeř a celkově byli fotbalovější.“

Těší vás góly po standardkách?

„Jsem rád, že se nám podařily, první gól byl pro výsledek hodně důležitý. Hlavně v Praze jsme na to měli čas a trénovali jsme je. Jsem rád, že to vyšlo. Tomáš Souček je skvělý hlavičkář. Mám radost, že zrovna on se prosadil.“

Co s vámi dělalo, když Černohorci v prvním poločase několikrát nebezpečně zahrozili?

„Ta pasáž byla velice nepříjemná, zatrnulo mi. Soupeř předvedl, že je velmi dobrý v rychlých protiútocích. Naštěstí Váca (Tomáš Vaclík) byl na svém místě a zachránili jsme to.“

Proč dostal na pravém obránci přednost Vladimír Coufal?

„Uvažovali jsme o více změnách, nakonec jsme se rozhodli pro tuhle. Není to o tom, že by Pavel Kadeřábek v Kosovu propadl. Naše aktivita po levé straně směrem dopředu byla slušná, na druhé straně to trošku vázlo. Proto jsme se rozhodli dát dohromady Coufala s Masopustem a využít jejich klubovou součinnost. Docela nám to vyšlo, oba dva hráli velmi dobře, Maso dal ještě gól.“

Zvažoval jste hodně nasazení Jan Kopice?

„Jste asi byl u nás na hotelu, ne? (úsměv) Hodně jsme o tom uvažovali. Jakmile jsme se rozhodli, že tam dáme Cufa, chvilku jsme u něj na pravé straně měli i Kopice. Ale kvůli klubové součinnosti jsme se nakonec rozhodli pro variantu s Masopustem.“

Bral jste kritiku po Kosovu i jako motivační faktor?

„Už jsem to říkal před zápasem, že jsme to neregistroval, slyšel jsem to od někoho až zprostředkovaně, že ta kritika byla opravdu veliká. V přípravě na utkání jsem o tom před hráči mluvil, přiznávám. Použil jsem to jako motivaci.“

Pochválíte křídla Jankta s Masopustem, kteří zahráli velmi dobře ve druhém poločase?

„Dobře hrálo celé mužstvo, ne jen Jankto a Masopust. Bylo to větším důrazem, zaujetím, byli jsme v pohybu. Tím jsme udělali dobrý výsledek, celé mužstvo zaslouží pochvalu. Černá Hora si asi nemyslela, že doma prohraje 0:3. Ani já jsem na takový výsledek nemyslel. Ale povedlo se, jsem rád.“

Jak vám bylo před tímhle zápasem, kdy jste se dostali pod velký tlak?

„Bylo mi blbě. Po zápase jsme to dlouho analyzovali. Nešlo to vrátit, ztratili jsme tři body. Věděli jsme, že tenhle zápas musíme zvládnout, nebylo to ideální. Noci byly krátké, o to těší tahle výhra víc. Diváci, co přišli a fandili Česku, byli slyšet na stadionu a zaslouží velkou pochvalu. Nejsou jen fanoušci, kteří nás hanili. Porážka k tomu patří, ale když je taková odpověď, snad nás vezmou na milost.“