EURO 2020 | Šilhavý sází na slávistickou euforii: Hovorka prožívá všechno naplno | iSport.cz

Proč jste vzal ze Slavie kompletní obranu?

„Přesvědčili mě výkony, dostali se do Ligy mistrů, zvládli tam velmi dobře první zápas (1:1 na Interu Milán). Věřím, že takhle budou dál pokračovat, i když mají silnou a těžkou skupinu. Přistoupili jsme k tomu vzhledem k absenci Marka Suchého, Tomáš Kalas je také delší dobu zraněný.“

Poprvé se za vašeho působení dočkal nominace i David Hovorka, co pro něj rozhodlo?

„Sleduju ho delší dobu. Líbí se mi jeho charakter na hřišti, když pominu fotbalovou kvalitu. V týmu jsem s ním ještě nepracoval, ale vím, jaký přínos má pro kabinu i na hřišti, prožívá všechno naplno. Je to vidět i v jeho spolupráci s Ondrou Kúdelou.“

Přesvědčil vás Hovorka tím, jak proti Interu uhlídal Romela Lukaka?

„Pro všechny slávisty je výhoda, že takové zápasy hrají. V přímé konfrontaci s Lukakem obstáli David i Ondra. Proto jsou tady.“

Je možné, že do zápasu s Anglií postavíte všechny čtyři obránce ze Slavie?

„Všichni, co jsou nominovaní, můžou nastoupit. V hlavě něco máme, určitě chceme navazovat na to lepší ze zápasů, které jsme na minulém srazu hráli. Slávistická obrana klidně nastoupit může.“

Sáhl jste i do brankářské trojice. Proč dostal Kolář přednost před obvykle nominovaným Tomášem Koubkem?

„Bavíme se tady o Slavii, jak hraje dobře, že je silná. Zapadá tam i Ondra Kolář. Je to důležitý článek sestavy, jeho výkony v posledních zápasech byly na velmi dobré úrovni. Nechtěli jsme ignorovat jeho formu, proto jsme ho nominovali. Jeden musel z trojice vypadnout, spíš jsme přihlédli na formu Ondry Koláře, chtěli jsme ho tam mít. Stejně jako když hráč zahraje skvěle, musí pak jiný z nominace vypadnout.“

Proč Slavia dominuje v české lize?

„Hlavně je to ekonomická stránka, nemusí koukat úplně na každou korunu. Další věcí je stabilizace klubu, sportovní vedení je teď v pořádku. Proto je Slavia tam, kde je. Má nejsilnější kádr, proto jsou schopní konkurovat i v Evropě velkým týmům.“

Ovlivní Patrika Schicka, že od posledního srazu a přestupu do Lipska zatím neodehrál v novém klubu ani minutu?

„Snad ne. Byl zraněný na minulém srazu, ale obě utkání odehrál. Sice ne celá, ale odehrál, dal gól. Formu opakovaně potvrzoval i v předešlých zápasech, Ani v Římě nehrál celé zápasy, ale když přijel, byli jsem spokojení. Mluvil jsem s ním minulý týden, je ready, trénuje. Myslel si, že už bude v nominaci na bundesligový zápas (Lipsko prohrálo se Schalke 1:3). Ale teď hrají Ligu mistrů (ve středu s Lyonem), to už by měl být k dispozici. Věřím, že když vydrží zdravý, pomůže nám.“

Těší vás, že se vrací David Pavelka?

„David je tahounem reprezentace, hraje stabilně v Turecku. Měl pauzu kvůli zranění, jsem rád, že se vrací. Spolu s Tomášem Součkem jsou platnými hráči ze středu pole.“

V Plzni se rozstřílel i Michael Krmenčík…

„Věřím, že mu to vydrží. Narodilo se mu miminko, jde mu to k duhu. Snad si formu přiveze sem k nám a potvrdí to.“

Potěšili vás ještě jiní hráči se slušnou formou?

„Skloňovaná je od začátku Slavia, tam mají hráči asi nejlepší formu, proto je od nich v nominaci takový počet hráčů. Na všechny spoléhám, do reprezentace patří.“