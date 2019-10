Česko - Anglie | Zdeněk Ondrášek prožil večer snů: Poprvé jsem viděl tátu brečet | iSport.cz

Málokdo čekal, že právě on se vůbec dostane do nominace. A že vtrhne na plac před osvědčeným Michaelem Krmenčíkem? Jaroslav Šilhavý měl proti Anglii zlatou ruku, Zdeněk Ondrášek mu šanci splatil vítězným gólem, na který do konce života nezapomene.

Vstřebal už jste tenhle životní večer?

„Ještě se mi to nedostalo do hlavy. Jsem strašně rád, že jsem dostal šanci, i když jsem s ní dneska úplně nepočítal. Je to neuvěřitelné. Těší mě, když vidím všechny okolo sebe šťastné. Myslím si, že poprvé v životě měl táta slzy v očích, poprvé jsem ho takhle viděl. Neuvěřitelný večer.“

Rozhodl při vašem gólu dobrý výběr místa?

„Skoro všechny góly v Dallasu jsem dal takhle. Z jedničky mě kluci našli. Když jsem přišel na hřiště, říkal jsem Janktovi, že když bude mít balon, ať to takhle zkouší centrovat. Masovi (Lukáši Masopustovi) jsem to neřekl, ale udělal to výborně. Snažil jsem se trefit bránu.“

Jaké jsou pocity, dát takový gól?

„Neuvěřitelné. Všichni mí přátelé se před zápasem ptali, jak se cítím a tak. Říkal jsem, že chci bojovat, když šanci dostanu. Dneska jsem v ní moc nevěřil, ale připravený jsem byl. V šedesáté minutě přišel trenér, že mě tam dá. Nešokovalo mě to, těšil jsem se a byl jsem rád. Šel jsem tam s tím, že mám podržet balon. Ondra Kúdela mi na lavičce říkal: Dáš góla? Odpověděl jsem, že dám. Ještě mi to nedošlo. První zápas v českém dresu a ještě dát Anglii vítězný gól, to je neuvěřitelné. Je to výsledek celého týmu. Ve čtvrté minutě kopali Angličané penaltu, to vůbec není lehké. Je to vydřené vítězství celého týmu.“

Co vám proběhlo v hlavě, když jste dostal míč do sítě?

„Tam myšlenky ani nebyly. Běžel jsem za klukama u lajny, viděl jsem, že tam stojí Hušby (Josef Hušbauer) s otevřenou náručí, skočil jsem do něj. Ani nevím, jestli jsem se smál, jako kdybych byl úplně někde jinde. Neuvěřitelné!“

Vyčítal jste si tu první možnost, kdy se vám zamotal balon pod nohy?

„Vyčítal. Myslím, že tam byl Maguire. Zdálo se mi, že měl blíž k balonu, myslel jsem si, že do toho půjde. Skluzem jsem to chtěl zablokovat, ale on se najednou zastavil. Určitě to vypadalo komicky. Důležité bylo, že jsem na to ve vteřině zapomněl a soustředil se na další balony. Maso to udělal neuvěřitelně, jak se dostal do vápna a našel mě tam.“

Kde jste přišel k roztrženému rtu?

„Dostal jsem tam takový pěkný anglický loket.“

Vašemu tátovi se vehnaly slzy do očí, nedělo se to samé i vám?

„Ani jsem neslyšel, že lidé skandují mé jméno, nevím, kde jsem byl. Musím si to pustit. Ještě jsem nevolal své snoubence, ta už určitě vybrečela řeku. Už před zápasem brečela, těšila se, že se může dívat na speciální televizi v Americe. Určitě se nemůže dočkat, až jí zavolám. Já se také nemůžu dočkat.“

Co jste slyšel od kluků v šatně?

„Všichni gratulovali a byli šťastní, že jsme vyhráli. Myslím, že je to můj největší večer. Opravdu neuvěřitelné.“

PRVNÍ DOJEM: Senzace! Češi skvělým výkonem zdolali Anglii, Šilhavému vyšlo vše