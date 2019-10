EURO 2020 | Nebyl to výsledek ze tmy, těšilo Součka. Prý byl jako na trampolíně | iSport.cz

Porazit Anglii, to je velké vítězství. Dlouho jste čekali na to, až skolíte světový top tým. Je to pro vás velká vzpruha?

„Je důležité, že takový zápas přišel. I psychicky. Teď víme, že se i s takovým týmem můžeme rovnat. Zápas nám vyšel výsledkově, ale je skvělé, že i herně. Nebyl to výsledek, který by vyšel ze tmy. Byl zasloužený, za vítězstvím jsme šli.“

To bylo vidět. Hráli jste agresivně, napadali jste. Vypadalo to podobně jako ve Slavii. Byl to klíč k úspěchu?

„Tenhle styl uznávám, mám ho hodně rád. Byl jsem rád, že jsme do toho šli s nároďákem stejně. Víme, že Angličané jsou na balonu nebo v rychlosti kvalitnější, to si nebudeme nic nalhávat. A my je potřebujeme překonat v jiných aspektech. Jeden musí hrát za druhého, nikdo nesmí nic vypustit. To se nám povedlo, to byl klíč k úspěchu.“

Debatovali jste před zápasem o tom, jestli hrát na Anglii stylem jako ve Slavii?

„Jo, bavili jsme se o tom. Ne přímo o Slavii, každý ví, jaký v ní máme styl. Ale mluvili jsme o tom, že hlavně nechceme být v bloku jako v Anglii. Když jsme tam získali balon, byli jsme na dvaceti metrech, to se pak hrozně těžko útočí. Když tady získáme balon na půlce, jsou víc otevření. Samozřejmě, někdy se do bloku dostanete, ale musíte být v něm aktivní.“

Tedy ne jako v Anglii, kde jste prohráli 0:5.

„Hodně jsme z toho zápasu těžili. Chtěli jsme hrát úplný opak. Nechtěli jsme hrát zanďoura, ale nátlakový fotbal. Samozřejmě ve chvílích, kdy nás přehrávali, jsme chtěli být pod míčem. Ale chtěli jsme být aktivní a nenechat jim prostor, což se nám myslím povedlo.“

Povedlo se ubránit i rychlíky Sancha a Sterlinga. Co na ně platilo?

„Oni se rozběhnou, když mají prostor. Ale když jste na nich nalezlí, je to i pro ně nepříjemné. To nemá rád nikdo. Hráli jsme jako tým, to je potřeba.“

Vy jste vypadal, jako když máte na hlavě magnet. Hlavně v závěru jste snad neprohrál hlavičkový souboj, ostatně jste tak i založil akci před vítěznou brankou.

„I kluci se mi smáli a říkali, že tam snad byla nějaká trampolína. Dělali si trochu legraci. Ale jsem rád, že jsem týmu pomohl. Super bylo i to, že kluci sbírali druhé balony a vyváželi je dopředu.“

Po velkém vítězství se na vás sype chvála. Co musíte udělat pro to, abyste tuhle náladu nepokazili?

„Jsme rádi, že je to teď pozitivní. Tohle je důležitý krok v kvalifikaci. Teď nás čeká Severní Irsko. Doufám, že to znovu zvládneme, že budeme hrát podobným stylem a že v tom budeme pokračovat i v dalších zápasech.“

