EURO 2020 | Reprezentace před Kosovem: Coufal vs. Kadeřábek? Takové starosti jsme chtěli | iSport.cz

Čeká je týden pravdy, ve kterém se rozhodne o úspěchu, případně neúspěchu jejich reprezentační mise. Čeští fotbalisté se ve čtvrtek utkají v klíčové bitvě kvalifikace s Kosovem, následovat bude nedělní duel v Sofii proti Bulharsku. Pokud národní tým v Plzni vyhraje, může kupovat letenky na EURO 2020. Jak se tvořila nominace? Co trenérům nejvíc zamotává hlavu? Na pondělním srazu odpovídal Jiří Chytrý, asistent trenéra Jaroslava Šilhavého.

Proč jste donominovali trojici Lukáš Kalvach, Petr Ševčík a Martin Doležal?

„Rozhodovali jsme se na těchto postech, sledovali hráče, kteří na těchto pozicích hrají. Lukáš Kalvach už s námi byl, v Plzni potvrdil formu. Ševča hraje velmi dobře ve Slavii, naposledy dal branku (s Teplicemi), takže jsme se rozhodli pro něj. Dá se navíc použít zprostřed nebo ze strany hřiště.“

Co mezi útočníky rozhodlo pro Martina Doležala místo Libora Kozáka?

„Hrají na stejné pozici, ale typologicky jsou trošku jiní. Pro Martina rozhodla právě ta jeho typologie. Byli jsme se podívat v sobotu v Jablonci (na utkání se Spartou) a rozhodli se pro Martina.“

V čem je Doležal jiný než Kozák?

„Když to řeknu jednoduše, tak oba umí dát branku, ale Martin Doležal je pohyblivější, dokáže hrát na větším prostoru a odvést víc práce pro tým bez míče, než Libor.“

Zdravotně jsou všichni v pořádku?

„Jsou tam nějaké drobné šrámy ze zápasů, ale všichni nominovaní by měli být k dispozici.“

Byla nějaká šance dodatečně povolat Patrika Schicka, který se v Lipsku zotavuje ze zranění?

„Varianta byla jen jedna. To taková, že Patrik bude zdravotně v pořádku a klub ho uvolní. To se nestalo, tím to padlo.“

Existovala možnost povolat Jana Kopice, který se dostává ze zdravotních problémů v Plzni?

„U Honzy byla myšlenka, že by mohl být v pondělní donominaci. Zdravotní stav mu to ale neumožnil.“

Zamotaly vám hlavu výkony Ondřeje Koláře v brance Slavie?

„Ty výkony pomohly Ondrovi k tomu, že se už na minulém srazu dostal do reprezentace. Samozřejmě nás těší, že podává takové výkony a v každém zápase má důležité zákroky. Tím si buduje pozici v klubu i u nás v nároďáku.“

Vrací se Pavel Kadeřábek. Budete hodně přemýšlet, zda postavit na pravý kraj obrany jeho, nebo Vladimíra Coufala?

„To jsou přesně starosti, které jsme chtěli mít, když jsme nastupovali k týmu. Na postech v reprezentaci budou dva špičkoví hráči, kteří nastupují za své kluby a hrají dobře. My se pak budeme rozhodovat, který z nich nastoupí. Za to jsme rádi.“

Může se Pavel Kadeřábek posunout i na křídlo, tedy na pozici víc do ofenzivy?

„Je to jedna z variant. Byl to schopný zvládnout i Theo Gebre Selassie, ještě když tady byl, takže i Pavel Kadeřábek může nastoupit o patro výš a být platný.“

Postavíte na hrot spíš Krmenčíka, nebo Ondráška?

„Je to pro nás trenéry téma. Chceme vycházet z toho, jak kluky uvidíme na tréninku, rozhodneme se až podle toho. Máme něco v hlavě, chceme vidět, jak budou vypadat v nácvikových věcech.“

Limituje Ondráška hodně, že po skončení sezony v USA je měsíc bez zápasové praxe?

„Doufáme, že ne, že to jde zvládnout. Podobná situace byla pro většinu týmu před srazem v červnu. Není to ideální, ale dá se s tím vypořádat. Na hřišti uvidíme, jaká je skutečnost, a podle toho zareagujeme.“

Co čekáte od Kosova?

„Vrátili se jim nějací hráči, ale předpokládáme, že se budou prezentovat stejným projevem, tam se to měnit nebude.“

Spoléháte na to, že budete v domácím prostředí?

„Chceme, aby to byl jeden z faktorů, který bude hrát pro nás, Fanoušci, vnitřní víra a síla, tedy všechno, co domácí prostředí týmu dává.“

Jste rádi, že hráči působící v zahraničí teď pravidelně nastupují?„Vždycky je to pozitivní, to jsme si vždycky přáli, aby kluci hráli pravidelně. Ale samo o sobě to nic neznamená. Třeba Anglii jsme porazili, i když tam její hráči pravidelně hrají v top klubech.“

Využijete sehranosti hráčů ze Slavie?

„Chceme to mít v rovnováze, v reprezentaci už také máme něco odehráno. Jsou tam vazby, které se nám líbí a fungují v národním mužstvu, jsou tam také dobré vazby z klubů. Na základě toho se rozhodneme, co pro nás bude nejlepší.“