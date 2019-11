EURO 2020 | Brabec: Ondrášek? Jako Bednář, až šílenec. Vrba mi v Plzni vyhovuje | iSport.cz

V živé paměti má svalení Anglie (2:1), na kterém se podílel premiérovým gólem v národním týmu. Jakub Brabec už se chystá na závěr evropské kvalifikace, ve kterém Češi hostí v Plzni Kosovo a následně letí do Bulharska. „Chceme to ve čtvrtek zlomit,“ říká 27letý stoper Viktorie, který se na podzim vykopal do parádní formy. V rozhovoru na pondělním srazu mluvil o své roli v Plzni, reprezentačních zápasech, spoluhráčích i nových venkovních dresech, které mají netradičně světle zelenou barvu.

Čím to, že jste na podzim v takové formě?

„To lze těžko přesně určit. Dostávám příležitost, cítím, že mi v Plzni věří. To zvyšuje mou výkonnost, také jako tým předvádíme na hřišti dobré výkony. Spíš mě mrzí, že v několika posledních zápasech (Zlín, Slavia) jsme nevstřelili tolik branek, abychom vyhráli.“

Sednul vám v Plzni styl Pavla Vrby?

„Takhle se to dá říct. Snažíme se hrát hodně odzadu, to mi vyhovuje, než to jen někam práskat. Mnohdy na to nevypadám, ale jako fotbalistu mě víc baví hrát fotbal.“ (úsměv)

Je trenérova osobnost pro vaše aktuální výkony hodně důležitá?

„Hraju pod ním, daří se nám. Určitě je to jeden z trenérů, kteří mně vyhovují.“

Na posledním srazu jste skóroval proti Anglii. Cítíte, že i vaše role v reprezentaci je jiná?

„Upřímně, tohle bych ani neřekl. Jezdím na reprezentaci delší dobu, nikdy jsem to nebral tak, že jsem mezi stopery jednička, dvojka nebo naopak čtyřka. Tohle jde v reprezentaci stranou, tady jsem dělal vždycky všechno pro to, abychom vyhrávali. Ať to bylo v kabině pro kluky, nebo na hřišti. Jestli ve čtvrtek dostanu šanci, nebo ne, pro mě se nic nemění. Důležité je být připravený, to se očekává od všech hráčů, co tady jsme.“

Když se vrátím k Anglii, které jste vstřelil gól, byl to jeden z životních fotbalových zážitků?

„Byl to obrovský zážitek. Plný stadion doma v Čechách, bylo to krásné. Takový průběh s tím, že se povedlo vyhrát, to je úžasné.“

Chcete si zajistit postup už výhrou proti Kosovu?

„Budeme se na to trošku upínat, abychom to doma zvládli, vyhráli a potvrdili postup. Je to pro nás klíčové, chceme to ve čtvrtek zlomit, kór s hlavním konkurentem o postup bychom měli potvrdit, že na EURO patříme my, nikoliv oni. Věřím, že využijeme výhodu domácího prostředí.“

Jaký vás přesně čeká soupeř?

„Když jsem viděl naše první utkání u nich, hodně těžili z toho, že hráli doma. Věřím, že jim to teď může chybět. Když se ale podíváme na soupisku, zjistíme, že je to kvalitní tým, takhle dřív brané Kosovo nebylo. Nebude to nic jednoduchého, ale ani my se nemůžeme za nic schovávat, máme kvalitní mužstvo.“

S Kosovem hrajete v Plzni. Už jste si zvykl na místní fanoušky a prostředí?

„Už jsem tam přes půl roku, určitě jsem si zvykl. Když nastoupím, bude to pro mě výhoda, než hrát na jiném stadionu. Ale jeden člověk toho moc na hřišti neovlivní, je nás na to jedenáct.“

Nové dresy? Hlavně aby byly vítězné

Je velký rozdíl nastupovat za nároďák a za Plzeň?

„Spíš jde o jiné soupeře. Tím, že nehrajeme evropské poháry, musím přepínat na mezinárodní kvalitu, která je v národním týmu velká. Člověk musí být při zápase opatrnější.“

Chybí vám evropské poháry?

„Mrzí mě, že je nehrajeme, že se nám nepovedlo postoupit aspoň do Evropské ligy. Utkání by bylo víc, je to škoda, mančaft máme dost široký na to, aby to pobral. Tím teď strádají náhradníci, kteří nemůžou dostávat tolik příležitostí, a sestava se příliš netočí.“

Dá se dohnat ztráta jedenácti bodů, kterou máte v ligové tabulce na Slavii?

„Jestli je to dohnatelné, to dneska závisí jen na Slavii. Doufám, že se s nimi ještě dvakrát potkáme včetně play off. To je otázka šesti bodů. Ale Slavii se teď daří, mají fazonu a neztrácí body ani v ligových utkáních.“

Hraje si Slavia vlastní fotbal, když má takový náskok?

„Nechtěl bych hodnotit fotbal Slavie. Beru to tak, že se jim daří, funguje jim to, co dělají, přináší jim to body. Také to přináší kredit celému českému fotbalu za to, co předvádí v Lize mistrů, i když se jim tam tolik nedaří bodově.“

Brali byste v Plzni druhé místo na konci ligy jako úspěch?

„To záleží spíš na vedení, jak by to brali. Když jede Slavia takovým tempem a my jsme je bohužel neporazili, dneska je pro nás klíčové, abychom udrželi druhé místo a doufali, že Slavia někde poztrácí. Nejsme ani v polovině ligy, těžko říct, s jakým umístěním budeme spokojení. Pochopitelně chceme titul, bojovat o evropské poháry. Tam vede cesta i třeba přes domácí pohár.“

Na minulém srazu vylétl nováček Zdeněk Ondrášek, jak na vás zapůsobil?

„Hodně mi připomíná Roman Bednáře, bývalého spoluhráče ze Sparty. Oba jsou to podobné typy, až šílenci, to je na nich krásné. Je to upřímný člověk, se kterým je sranda.“

Co říkáte na nové venkovní dresy ve světle zelené barvě?

„Je to netradiční, výrazná barva. Doufám, že takhle výrazní budeme i na hřišti. Hlavně, aby byly vítězné. Všechny nás to překvapilo, to těžko popírat. Nemyslím si, že jsou ošklivé, pro nás je důležité, aby se nám v nich dařilo.“

