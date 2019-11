Česko - Kosovo | Český tajfun a směr EURO! Král odstartoval smršť a spustil oslavy | iSport.cz

Dlouho se to nedařilo, jenže famózním závěrem to Češi dokázali! V Plzni porazili brankami Alexe Krále a Ondřej Čelůstky Kosovo 2:1, což před závěrečným kvalifikačním kolem znamená jistý postup na EURO 2020! Celá červená eskadra se topila ve vítězné euforii a užívala si slastné pocity, které si vydřela výtečnou otočkou nepříznivého skóre 0:1.

Od 50. do 70. minuty zápas zaváněl pořádným průšvihem. Češi prohrávali po gólové hlavičce Nuhia 0:1, výkonem šli zle dolů. Byli pomalí, ustrašení, chvílemi až bezradní. Jenže se nevzdali a můžou si užívat jeden z nejkrásnějších fotbalových večerů kariéry.

Vše odšpuntoval Alex Král. Nejmladší člen Šilhavého jedenáctky po Masopustově prováhané střele zacílil přesně, krásnou trefou rozvlnil síť a probudil mdlou jedenáctku v červeném. Jeho druhý reprezentační gól zcela jistě znamená nejdůležitější zásah v dosavadní kariéře.

Taková smršť, kterou v následující desetiminutovce rozbalili domácí borci, se jen tak nevidí. Češi navázali na nadšený výkon, kterým srazili naposledy doma slavnou Anglii.

Zažehli v sobě oheň a vítězný motor, kterým můžou trápit ty nejlepší jedenáctky světa. Vše šlo v kvapíkovém tempu. Velkou šanci měl po Králově přihrávce Tomáš Souček, ale osamocený ve vápně nedokázal pořádně zakončit. Chvíli poté po Masopustově centru napálil Jankto míč do břevna, ten samý hráč už skoro slavil při další střele pravačkou, kterou vyráželi hosté z brankové čáry. V té samé akci následně střílel Ondrášek, jenže znovu skoro rozpůlil břevno…

Pak to konečně přišlo. Běžela 79. minuta, nápor domácích borců gradoval. Darida z pravé strany rozehrál rohový kop, Souček hlavou vracel míč do vápna. Tam opět hlavičkoval Král, jehož pokus lehce tečoval Ondřej Čelůstka. Míč zaplul do sítě a mohlo se slavit!

„Myslím, že jsme od první minuty dominovali. Snažili jsme se vysoko napadat, Kosovo nemělo za první poločas vůbec žádnou šanci. Chtěli jsme takhle vstoupit i do druhé půle, to se nestalo, ale dobře jsme zareagovali. Nezačali jsme panikařit, hráli jsme dál svou hru. Byla tam dvě břevna, ten druhý gól jsme si zasloužili. Je to pecka, paráda. Všichni jsme na to dřeli celou kvalifikaci, dotáhli jsme to a jsme tam,“ radoval se v pozápasovém rozhovoru v rozhovoru pro ČT Sport hrdina národního týmu Alex Král.

Famózní závěr Šilhavého družiny znamená sladkou odměnu. Češi mohou objednávat letenky na EURO 2020! Jde o úžasný počin. Od roku 1996, celou novodobou historii samostatné republiky, Česko na závěrečném evropském turnaji nikdy nechybělo.

S gólovým obratem logicky ožil i zaplněný stadion. Fanoušci konečně překřičeli rozdováděné Kosovany, kteří vyprodali hostující sektor a jejichž příznivci se objevovali i na hlavní tribuně poblíž míst pro novináře. Ti na konci zápasu sklesle mlčeli, zatímco domácí barvy se topili v euforii. Zcela právem, protože otočit nepříznivé utkání vyžadovalo ohromnou dávku odhodlání a vnitřního charakteru.

Po závěrečném hvizdu diváci skákali při obligátním „Kdo neskáče, není Čech,“ celý český kolektiv se radoval ve středovém kruhu. Děkovalo se trenérovi Šilhavému, střelci Královi i dalším hráčům. Nechybělo vítězné kolečko a ohromná radost ve tvářích všech, co se na ohromném úspěchu podíleli.

"Je to čistá euforie. Celý sraz jsme chtěli jen jedno - abychom vyhráli. To se podařilo. Výborně jsme začali, škoda, že jsme nedali nějaké branky. Pak soupeř na začátku (druhé půle) z první vážnější šance dal gól, prohrávali jsme 0:1, to byl trochu šok. Ale ukázali jsme svou sílu a mentalitu. Jen dobře, že jsme to ukončili. Každé mistrovství, každý koncový turnaj je něčím jedinečný. Jsou to pak vzpomínky na celý život," uvedl záložník národního týmu Vladimír Darida.