EURO 2020 | Boj o místa na EURO! Spousta hráčů na hraně, jasná osa. Kdo může překvapit? | iSport.cz

Nedělní rozlučkový zápas s úspěšnou kvalifikací na mistrovství Evropy v Bulharsku by neměl být žádný pouťák. Od teď totiž začne každý z reprezentantů přesvědčovat trenéra Jaroslava Šilhavého, že si v červnu zaslouží jet na EURO.

Samozřejmě, výchozí pozice jsou různé. Nikdo nepochybuje o tom, že v nominaci budou figurovat, pokud se nestane něco mimořádného, brankář Tomáš Vaclík, stopeři Ondřej Čelůstka a Jakub Brabec, beci Vladimír Coufal a Jan Bořil, záložníci Tomáš Souček, Vladimír Darida, Alex Král, Jakub Jankto a Lukáš Masopust a útočník Patrik Schick, tedy ti, kteří staviteli národního mužstva během podzimu vykrystalizovali do ideální jedenáctky.

Dá se počítat, že by jistě měli jet i druhý gólman Jiří Pavlenka a obránce Pavel Kadeřábek. Dobře nakročeno mají i obránce Filip Novák a útočníci Michael Krmenčík a Zdeněk Ondrášek. Další se už budou muset ohánět víc.

„Za půl roku může vyskočit kdokoliv. V minulosti to také bylo tak, že někdo nehrál v kvalifikaci ani minutu a pak jel na EURO. Nebo naopak, někdo hodně nastupoval v kvalifikaci a pak na turnaji nehrál. Je to vyloženě na trenérovi. Asi by se měl trošku přiklánět k tomu, kdo mu hrál v kvalifikaci, nebylo by to fér, že mu přijede někdo nový. Ale někdo z klíčových hráčů se může zranit, někdo jiný zase vyskočit. Pořád je lepší, když je z čeho vybírat. Trenér Šilhavý to zvládne, on to s hráči umí,“ soudí bývalý reprezentační obránce Michal Kadlec.

Nominaci ovlivní také to, kdy a v jaké formě se do hry vrátí momentálně dlouhodobě zranění hráči, o které se Šilhavý rád opře. To sedí na