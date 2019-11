Bulharsko - Česko. Smutný fotbal v Sofii. Česko před prázdnými tribunami, domácí v krizi | iSport.cz

Český tým dostal míč do kosovské sítě, ale branka Vladimíra Daridy neplatila kvůli předchozímu faulu Tomáše Součka na brankáře soupeře • Sport

Národního stadion Vasila Levského, kde bulharská reprezentace nastupuje ke svým zápasům, najdete v samotném centru Sofie, tribuny pojmou oficiálně 43 230 diváků. Stánek z roku 1953 prošel důkladnou renovací, trávník od tribun ale stále dělí atletická dráha, což kazí možnou fotbalovou atmosféru.

To ale večer v utkání Bulharska s Českem nebude zásadní problém. Konec evropské kvalifikace, v níž si Šilhavého parta už po výhře s Kosovem (2:1) zajistila postup na závěrečný turnaj, proběhne před prázdnými tribunami. Bulharská asociace pyká za to, že část fanoušků v posledním domácím duelu s Anglií (0:6) rasisticky urážela některé hráče Albionu, což UEFA odmítá trpět. A logicky přišel trest.

„V každé zemi najdete idioty, ne všichni bulharští fanoušci jsou rasisté,“ upozorňuje pro iSport.cz bulharský novinář Teodor Borisov. Tribuny úplně prázdné nebudou - do hledišti kromě novinářů usedne přibližně sto padesát partnerů a sponzorů FAČR. Bulharská federace se také po vzoru Slovanu Bratislava rozhodla pozvat na zápas děti z místních škol. Není však jasné, kolik malých fanoušků kvalifikační duel navštíví.

„Pro fotbal to není dobré. Občas se takové zápasy hrají v přípravě, kdy nepřijde hodně lidí, nebo v zahraničí. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Kontakt s diváky je důležitý, ale my se s tím musíme vyrovnat a zápas zvládnout,“ prohlásil na předzápasové tiskové konferenci český trenér Jaroslav Šilhavý.

Pro hráče bude opravdu náročné najít správnou motivaci a do zápasu vstoupit naplno. „Žádný fotbalista není rád, když hraje před prázdnými tribunami, vždycky je samozřejmě lepší, když se na stadionu vytvoří pořádná atmosféra. Ale víme dopředu, že to bude takhle. Ještě si v kabině řekneme, že to nesmíme podcenit. Nechceme, aby se nám stalo, že po poločase budeme něco dohánět,“ připomněl kapitán Vladimír Darida poslední přípravu se Severním Irskem, ve které Češi po poločase prohrávali 0:3.

Na tribuny by ale nedorazilo mnoho fanoušků ani v případě, že by na zápas mohli. Proti Anglii, hvězdnému souboru a suverénnímu lídrovi kvalifikační skupiny, přišlo do hlediště necelých 20 tisíc fanoušků, tedy ani polovina povolené kapacity.

Bulharský fotbal se totiž nachází v hlubokém útlumu. Mužstvo už dvanáct zápasů nevyhrálo, což je smutný rekord od druhé světové války. Naposledy reprezentace uspěla doma 13. října 2018 proti Kypru (2:1). Po debaklu 0:6 s Anglií odstoupil trenér Krasimir Balakov, jeden z nejslavnějších fotbalistů bulharské historie a ohromná persona místního sportu.

Nástupce Georgi Dermendžiev začal ve čtvrtek domácí porážkou 0:1 s Paraguaí. „A to nás ještě zachránil brankář Georgiev, mohli jsme klidně prohrát 0:3 nebo 0:4,“ říká Borisov. „Trenér bude mít spousty práce. Kvalitou má náš tým na mužstva průměrné evropské úrovně, hlavním problémem je ale nastavit správnou mentalitu týmu,“ dodává.

V útrobách stadionu Vasila Levského vidíte odkazy na slavnou bulharskou minulost. Za hlavním vchodem do VIP prostor visí zarámovaný portrét Christova Stoičkova, který reprezentaci dovedl na šampionátu v USA v roce 1994 k senzačnímu čtvrtému místu a ve své nejlepší éře válel v dresu Barcelony. Jsou zde i odkazy na další významné události bulharské sportovní historie, olympijské medailisty či někdejší světové rekordmany.

Jenže na to všechno už sedá prach dávné minulosti. Současnost bulharské kopané je tristní, když s místními stočíte řeč na fotbal, cítíte frustraci, rozčarování, často i nezájem. „Očekávám opravdu smutný zápas. Bez fanoušků i bez jakékoliv naděje. Remíza je pro nás tím nejlepším možným scénářem,“ popisuje obrázek současné reality Borisov.

S týmem se navíc rozloučí populární kapitán Ivelin Popov. „Chci předat žezlo mladším hráčům. Mnoho let jsem nechyběl na žádném srazu, ale je mi 32 let a musím jít svou vlastní cestou,“ prohlásil den před utkáním záložník ruského Rostova. Za reprezentaci má na kontě 89 utkání a 16 branek, debutoval v srpnu 2007.

